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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
16.01.2020 13:09 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."