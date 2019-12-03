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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı’nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.NATO’nun 70.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra’da hareketli saatler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı’na geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı’nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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