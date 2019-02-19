Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte Süreci Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Yıllardır evlerinden uzak yaşamak zorunda kalan insanları siyaset malzemesi yapmak çok yanlıştır.
Göç, güvenlik boyutu olan insani ve siyasi bir meseledir.
Bir tarafta insanlar lüks içinde yaşarken, sınırın diğer tarafında açlık ve sefalet kol geziyor.
Az gelişmiş ülkelerin kaynakları, halen eski sömürgeci güçlerin kasalarına akıyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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