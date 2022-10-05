Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta? Vatandaşlara 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, sorusunun yanıtı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının tarihi bir nitelik taşıyacağını ifade etmesi sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi Erdoğan'ın AK Parti grup konuşması ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşmasında ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşması yapacak. Ele alınacak konular şimdiden merak konusu oldu. Peki, AK parti grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta?
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