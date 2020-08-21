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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak? Erdoğan bugün saat kaçta konuşacak?

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 07:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi ne zaman açıklayacak merak konusu olmuştu. İddialara göre Karadeniz'de bulunan enerji kaynağı açıklaması yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak araştırılmaya başlanmıştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşma yapacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin saati ve zamanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak? Erdoğan bugün saat kaçta konuşacak?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde 'Cuma günü tüm milletimize müjdeyi vereceğim' açıklaması Türkiye'nin gündemine bir anda oturdu. Erdoğan'ın bugün vereceği müjdenin saat kaçta açıklayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasını ne zaman, saat kaçta yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi ne zaman açıklayacak merak konusu olmuştu. İddialara göre Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak enerji kaynağı açıklaması yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak araştırılmaya başlanmıştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşma yapacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin saati ve zamanı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da duyuracağı öğrenildi. Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.

ERDOĞAN DOĞALGAZ AÇIKLAMASI MI YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında cuma günü için (bugün) Türk milletine büyük bir müjde vereceğini söylemişti. Açıklamanın ardından verilecek müjdeyle ilgili tahminler gelmeye başlamıştı. En büyük iddia ise sosyal medya 'Petrol ve doğal gaz bulundu' iddiası olmuştu. İddialardan sonra herkes Erdoğan'ın bugünkü konuşması ne zaman yapacak merakla bekliyor. Erdoğan doğalgaz açıklaması mı yapacak araştırılmaya başlandı.

ERDOĞAN 15.00'DA MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da cuma namazının hemen sonrasında açıklama yapacağı öğrenildi. Tüm Türkiye merakla Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlenmiş durumda.

ERDOĞAN MÜJDEYİ NASIL VERMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak şöyle söylemişti; "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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