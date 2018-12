Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın sizlere önemli müjdeler verebiliriz

'TERÖRLE MÜCADELİMİZİ KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede asla taviz verilmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir gece ansızın gelebiliriz, diyorum. Ne demek sürpriz mi? Bağıra çağıra olmaz ki. 'Yarın geliyoruz, hazırlanın' denir mi? Her zaman terörle mücadelede, her an, her zaman televizyonlarda izlerken ben bile takip ediyorum. Şu anda istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş. Bizim de askerimiz oraları bombalamışlar. Son dönemde olanları görüyor musunuz? Bunlar bizim iftihar vesilemiz. İstihbarat bu noktada Silahlı Kuvvetlerimiz nasıl çalışıyorlar, İHA'lar, SİHA'lar hepsi ortada. Terörle mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yoktur."

