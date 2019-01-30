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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugünleri özel sektörle birleşerek yakaladık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomotiv ve savunma sanayinin çok geliştiğini belirterek, “Gerek Başbakanlık gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da hedefimiz bugünleri yakalamaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomotiv ve savunma sanayinin çok geliştiğini belirterek, “Gerek Başbakanlık gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da hedefimiz bugünleri yakalamaktı. Allah’a hamdolsun bugünleri de özel sektörle birleşerek yakaladığımızı görüyorum. Bunun heyecanı ve coşkusu içerisindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da otomotiv sektöründe yüzde yüz yerli sermaye ile faaliyet gösteren Tirsan Kardan’ın yeni tesisini açtı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

“Hedefimiz bugünleri yakalamaktı”
Açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Bunlar yıllardır özlemini duyduğumuz ağır sanayi diye adlandırdığımız yatırımların en önemli alt yapısını oluşturuyor. Hele şaft dediğimiz olay bir otomobilin olmazsa olmazıdır. Burada ileri teknoloji makinalar var. Bu yıl itibariyle 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan üç haneli rakamlara çıkıp 100-150-200-300’şere tırmanacaktır. Kaldı ki sadece ülkemizde otomotiv değil savunma sanayi de ileri derecede gelişiyor. Gerek Başbakanlık gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da hedefimiz bugünleri yakalamaktı. Allah’a hamd olsun bugünleri de özel sektörle birleşerek yakaladığımızı görüyorum. Bunun heyecanı ve coşkusu içerisindeyim. Burada da 830 personel çalışıyor. İnşallah bunun artarak bin-bin 500 personelin çalıştığını görmek, bu da Manisa istihdamına katkı koyacaktır. Aynı zamanda bir de beyaz yakalıların da çalışma imkanı artacaktır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erdoğan beraberindekilerle birlikte fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

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