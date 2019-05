Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunlar politikanın yüzkarası”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kararları değil de hakimlerin şahıslarını hedef alarak, hatta onları çete yaftası vurup hedef göstererek, hele hele hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır. 40 yıldır siyasetin içinde birisi olarak bu tür kişileri politikanın yüz karaları olarak değerlendiriyorum. Yargı mensuplarımıza bu tür densizliklere gözlerini, kulaklarını ve kalplerini kapalı tutmalarını rica ediyorum. Yargı içinde haklarını aramanın gereğini de hatırlatmak istiyorum” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev yerleri belirlenecek bin 446 hami ve savcılara seslenerek, “Hiçbir yargı kurumu ve mensubu herhangi bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir. Buna şahsım da dahildir” ifadelerini kullandı.

Görev yerleri için kuraları çekilen bin 446 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısını tebrik eden ve Türkiye’de 19 bin 349 hakim ve savcının görev yaptığını, bin 446 hakim ve savcı ile bu rakamın 20 bin 795’e çıktığını söyleyen Erdoğan, “Adliye binalarımızın dışında ve mahkeme salonlarımızdaki kürsünün arkasında ‘Adalet mülkün temelidir’ sözünün tüm hayatınız boyunca rehberiniz olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Devletin adalet üzerinde yükseldiğini, geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Erdoğan, adaletin olmadığı bir devletin temelsiz bir bina gibi eninde sonunda yıkılacağını söyledi. Erdoğan,”İlk insandan beri devam eden adalet arayışı kıyamete kadar da sürecektir. İnsanlık tarihinin tüm önemli dönüm noktalarının geresinde öyle veya böyle adalet arayışından kaynaklanan kıyamlar, mücadeleler, başkaldırılar vardır. Bugün de dünyada en çok ihtiyaç duyulan, en çok beklenen adalettir. Adaleti tesis için ihtiyaç duyulan siyasi, ekonomik, sosyal taleplerdir. Bizim uluslararası tüm platformlarda dile getirdiğimiz ‘dünya 5’ten büyüktür’ çağrımız var. Aslında bu bir adalet arayışının gereğidir. Şuanda dünya 5’ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil bir yapı olamaz. BM’de 196 ülkenin, içinde BM Güvenlik Konseyi, 5 daimi, 15 geçici üye ile adeta dünyaya güya adalet dağıtıyorlar, yok böyle bir şey. Orada adalet de zaten yok. Şuanda Arakan’da, Libya’da, Filistin’de, Kudüs’te adalet mi var. Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlığa nasihat çekiyorlar ve insanlığı aldatıyorlar. Bu çağrıyı yaşanan nice zulümlerin sebebi olan uluslararası sistemdeki adaletsizliğe karşı dünyadaki tüm mazlumların sesi olarak dile getiriyoruz. Bölgemizdeki katliamlardan, çatışmalardan, saldırılardan kaçan milyonlarca insana kucak açmamızın gerisinde de adalete, merhamete, bizi insan yapan tüm değerlere olan saygımız, bağlılığımız vardır. Devlet ve millet tarihimiz baştan sona kadar bu asil duruşun tezahürleri ile örülmüştür. Bize her vesile ile adaleti, adaletli olmayı, adaletle davranmayı emreden Allah’ın ipine sıkı sıkıya sarıldığımız dönemler hep altın çağlarımız olmuştur. Buna karşılık adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına kapımıza dayanmıştır” şeklinde konuştu.

Son 17 yıldır fiziki imkanlarından insan kaynağına, mevzuatından infazına kadar her alanda adalet teşkilatını geliştirmeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Onun için adalet saraylarını kurduk. Bundan önce merdiven altı adalet dağıtılıyordu. Bunların hepsini kaldırdık, adalet sarayı ile oraya adalet aramaya gelenler huzur bulsun. Acık konuşmak gerekirse bazen bu konuda çok ciddi zorluklar yaşadığımız da oldu. Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin, hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarımızı hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için gerçekten büyük mücadeleler verdik. Zihinlerini ve kalplerini sapkın inançlara, ideolojilere, çıkarlara kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir. Bu meslek sadece Hakka, hakkaniyete, hukuka adanmışlığa izin verir. Adalet yolundan sapanların akıbeti hukuk içinde hesap vermektir. ‘Biz olmazsak bu sistem çöker’ edasıyla milletimizin ve devletimizin başına musallat olanlar, karşılarında her biri birer adalet savaşçısı olan hakim ve savcılarımızı bulmuşlardır. Nitekim kendilerine, demokrasimize ve milli iradeye yönelik saldırıları meşrulaştırma, hatta bizzat yönlendirip yönetme misyonu biçenler bu kutlu çatı altından birer birer temizlendi. Bu işi yapan da yine yargı kurumlarımızdır, temizleyenler de yine yargı kurumlarımızdır. Türkiye’nin hukuk devleti niteliği başka bir yola ve yönteme izin vermez. Bugün göreve başlayan siz kıymetli hakim ve savcı kardeşlerimin hukuktan, hakkaniyetten, adaletten taviz vermeden çalışacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.