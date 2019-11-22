Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı"

Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaklaşık yüzde 39'luk oy almalarını sağlayan partililere de teşekkür ederek, "İzmir'e büyükşehir belediyesi vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz." diye konuştu.

İZMİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar." dedi.

"Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yoktur. Bizim böyle bir lüksümüz yoktur. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile biz bu şekilde asla davranamayız. Biz 'aşk ile çalışan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüyoruz. Siyaseti ikbal kapısı olarak değil, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz. Ülkemize, milletimize ve tüm dünyadaki kardeşlerimize hizmet sorumluluğumuz var. Milyonlar Türkiye'den bunu bekliyor. Mazlumlar, mağdurlar sizden, bizden bunu bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle 2053, 2071 vizyonlarıyla buluşturmak için milletimize söz verdik."

- "Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı"

Erdoğan, AK Parti'yi günlük siyaset ve geçmişin kalıplarıyla yargılamaya çalışanların yanıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar.

Bizim gözümüzde tüm makamlar geçicidir, fanidir, milletin kendisine hizmet vermek için verdiği emanetten ibarettir. Bu CHP bunların farkında değil. Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler. Yalan... İşte parlamentoda Grup Başkanvekili Özlem kardeşimize neler yaptıklarını izlediniz değil mi? İfadeye bak 'Ulan şu kadını susturun.' Şimdi ben buradan sesleniyorum, CHP'ye gönül veren hanım kardeşlerime sesleniyorum, 'şu kadını susturun' diye ifade kullanılır mı? Bunu kullanana ben ne dedim... Bunlar edepsiz, ahlaksız bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz ahlaksız bunlar. Bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın ne yapmalı? Kadın hizmetkar olmalı, bahçıvan olmalı, tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın. Ama karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu, bir hukukçuyu hazmedemiyorlar. Mühendis, doktor arkadaşlarımız var, hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de inşallah AK Parti'nin hanımları kadınları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar."

(Sürecek)

