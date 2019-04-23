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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları istismara dönüştürmenin anlamı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, "Burada artık bir gaz sıkışması var.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, "Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini incelemek lazım etraflıca. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'özel gündemi' ile toplanan TBMM Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşmasına başlamadan önce genel kurul salonundan çıktı. Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, "Erken ayrılıyorsunuz" demesi üzerine, "Nasıl ayrılmayalım. İstiklal Marşı'nı şu parlamentonun içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzeb edemem" dedi.
'PARTİ KAPATMAK AYRI BİR ŞEY, SUÇ İRTİKAP EDENLER AYRI BİR ŞEY'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "HDP'nin kapatılması için ayrı bir şey olacak mı?" sorusuna da "Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı bir şey. Ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı 'hak, hukuk, adalet' diyor. Hak, hukuk adalet kimler için çalışacak? Onlara da yargı kararını vermesi lazım" diye cevap verdi.
'BURADA GAZ SIKIŞMASI VAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili yöneltilen soruyu da şöyle yanıtladı:
"Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. İşte PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye'deki siyasi partiler kol kola veriyorlar. Kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini incelemek lazım etraflıca. Bunun üzerinde de düşünmek lazım. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde öncelikle soruyorum, 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim' diye. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit."
Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerinizi ilettiniz. Arayacak mısınız?" sorusuna ise "Daha niye arayayım, işte yaptık onu" diye cevap verdi.

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