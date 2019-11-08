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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız” dedi.

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