Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile ‘313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz’ etkinliğine katıldı. Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı. Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu. Yapılan duaların ardından saf tutan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sohbet edebilmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

"BURASI İSTANBUL, KONSTANTİNOPOL DEĞİL"

Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Fethin 566’ncı yıl dönümünde Yenikapı Meydanında Ramazan-ı Şerifin böyle anlamlı bir gecesinde Leyle-i Kadrin ertesinde burada yüz binler bir Enderun Teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmanın aslında iki zihniyetin aynı zamanda ifadesidir. Kardeşlerim ülkemizde hatırlayın zulüm 1453’te başladı diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri. Ama bu akşam burada zulüm değil fethin 566’ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kinde evvel Allah onlara karşı o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koyduk. Fakat benim sizden istirhamım var.