Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'da

BURDUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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