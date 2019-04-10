HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkı̇na Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kabore'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkı̇na Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kabore'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamaya göre, Kabore, 9-11 Nisan tarihleri arasını kapsayacak Türkiye ziyaretinde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Burkina Faso’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olan programda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Açıklamada, "G5 Sahil Dönem Başkanı Burkina Faso’yla güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
“ABD ve NATO gerginliği giderek artacak”“ABD ve NATO gerginliği giderek artacak”
Galatasaraylı veteranlar Gemlik’te gösteri maçı yaptıGalatasaraylı veteranlar Gemlik’te gösteri maçı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Sokak ortasında infaz! Korkunç

Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Yenge katilinin cezası belli oldu

Yenge katilinin cezası belli oldu

Muş'ta kar 6 metreyi buldu! Aynı yol 8. kez ulaşıma açıldı

Kar kalınlığı 6 metreye dayandı! Aynı yolu 8 kez açtılar ama...

İstanbul Havalimanı'yla ilgili son dakika gelişmesi! THY tarih verdi

İstanbul Havalimanı'yla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.