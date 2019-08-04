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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 20:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını yaptı.Erdoğan, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun açılışının ardından Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Euro’luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını yaptı.
Erdoğan, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun açılışının ardından Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Euro’luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. 6 hastaneden oluşan sağlık üssünü gezip hastaları ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri ve Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ile birlikte kurdelayı kesti.
Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "İstanbul İzmir otoyolunun açılışını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı bugün yapmak suretiyle Bursa’da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi, gerekse "yol medeniyettir" diye yola çıktığımız bu İstanbul İzmir otoyolu tüm nsanlığa özellikle ülkemiz halkına hayırlı olsun diyoruz" dedi.
Bin 55 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinden oluşan Bursa Şehir Hastanesi’nde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor.
Türkiye’nin 10.Şehir Hastanesi Bursa’nın yanısıra Balıkesir, Çanakkale ve Yalova gibi komşu illerde 6 milyon kişiye hizmet verecek.
Her branştan poliklinik hizmetlerinin verileceği, zor ameliyatların yapılarak başka illere hasta sevkinin önleneceği hastanede günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplam 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülüyor.
Bursa Şehir Hastanesi; Kadın, Çocuk ve Psikiyatri Hastanesi, Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, teknik servis binası ve otopark olmak üzere toplam 470.000 metrekarelik kapalı inşaat alanıyla, bölgeye bugüne kadar kazandırılmış en büyük sağlık yatırımı olarak dikkati çekiyor
Depremde bile hizmet aksamayacak
Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ve LEED Gold sertifikasına sahip olan Bursa Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilmiş olan dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatör ile; olası bir deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek. Bursa Şehir Hastanesi’nde 2 bini medikal alanda olmak üzere işinde profesyonel toplam 4 bin kişi istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı
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