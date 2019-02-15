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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında miting için Bursa'ya geldi.

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında miting için Bursa'ya geldi. İstanbul'dan öğle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi. Burada yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti. Erdoğan cuma namazının ardından saat 14.30'da Gökdere Meydanı'nda halka hitap edecek.

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