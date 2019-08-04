HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nin ardından Şehir Hastanesine geçti.

Hastanede incelemelerde bulunan ve tedavi gören hastaları ziyaret eden Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugün hamd olsun Bursa Şehir Hastanemizin resmen açılışını yapıyoruz. Bugün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılısını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı yapmak suretiyle Bursa'da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi gerekse 'Yol medeniyettir' diye yola çıktığımız bu İstanbul-İzmir Otoyolu, tüm insanlığa, özellikle ülkemiz halkına 'Hayırlı olsun.' diyoruz. Kurdeleyi bu dua ve temenniyle kesiyoruz." ifadelerini kullanarak hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri ile diğer ilgililer eşlik etti.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesiDündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.