HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için gittiği Ulu Cami’de, lösemi hastası olan annesi için dua isteyen gencin talebini geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için gittiği Ulu Cami’de, lösemi hastası olan annesi için dua isteyen gencin talebini geri çevirmedi. Erdoğan gencin telefonundan lösemi hastası anneye video mesaj gönderip geçmiş olsun dileklerinde bulunup dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi Cuma namazını tarihi Ulucami’de kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, Samet Demirci adlı bir gencin, uzun süredir tedavi gören lösemi hastası Meral Demirci ismindeki annesi için dua isteğini geri çevirmedi.
Erdoğan, "Meral Hanım, şu anda Ulu Cami’den dualarımızla yanındayız. Allah sağlık sıhhat afiyetler versin inşallah. Sen de bizi dualarında unutma. Hastaların duası kabuldür biliyorsun" ifadelerini kullandı. Samet Demirci, o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek annesine gönderdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Peribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidiPeribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidi
GÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralıGÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.