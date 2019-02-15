Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için gittiği Ulu Cami’de, lösemi hastası olan annesi için dua isteyen gencin talebini geri çevirmedi. Erdoğan gencin telefonundan lösemi hastası anneye video mesaj gönderip geçmiş olsun dileklerinde bulunup dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi Cuma namazını tarihi Ulucami’de kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, Samet Demirci adlı bir gencin, uzun süredir tedavi gören lösemi hastası Meral Demirci ismindeki annesi için dua isteğini geri çevirmedi.

Erdoğan, "Meral Hanım, şu anda Ulu Cami’den dualarımızla yanındayız. Allah sağlık sıhhat afiyetler versin inşallah. Sen de bizi dualarında unutma. Hastaların duası kabuldür biliyorsun" ifadelerini kullandı. Samet Demirci, o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek annesine gönderdi.



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