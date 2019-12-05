Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır” dedi.