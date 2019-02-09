Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bütün çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adım atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Kartal’da çöken binanın olduğu alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Hastaneye oradan da cenaze törenine geçeceğiz. Buradan almamız gereken birçok ders var. Gerek başsavcımız, bilirkişi heyetimiz, bakan arkadaşlarımız hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Değerlendirme yapıp adımları atacağız. Bütün çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adım atacağız" dedi.
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
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