Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Temeli 6 yıl önce atılan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Saygıdeğer Cumhurbaşkanları, kıymetli Başbakanlar, değerli bakanlar, büyükelçiler, sevgili İstanbullular; aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Yurt dışından ülkemizi teşrif ederek bu sevinçli anımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize, şahsım, milletim adına hoş geldiniz diyorum. Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan yüce Allah’a hamd-ü senalar ediyorum. Resmi açılışını yaptığımız Büyük Çamlıca Camimizin İstanbul için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul’umuzun güzelliğine güzellik katan Büyük Çamlıca Camii’nin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye rabbime dua ediyorum. Bu vesileyle 566 yıl önce İstanbul’un kapılarını İslam’a açan Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet’i, bu coğrafyaya medeniyetimizin damgasını vuran Mimar Sinan’ı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Asırlardır canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizden darı bekaya intikal edenleri şükranla anıyor, hayatla olanlarına hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. 11 aylık hasretin ardından Pazar gecesi kavuşacağımız Ramazanı Şerif’inizi tebrik ediyorum.

""BİRİLERİ 'NASIL DOLDURACAKSINIZ?' DESE DE DOLUYOR"



Camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri 'Nasıl dolduracaksınız?' dese de doluyor.



