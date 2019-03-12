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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Sivaslılar Buluşması Programı'nda konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Sivaslılar Buluşması Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu akşam bizleri İstanbul'da yaşayan Sivaslı Yiğidolarla buluşturanlara teşekkür ediyorum.

Bugün dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sabah önce Kartal'ta Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını icra ettik.

Banliyö tren hattının devreye girmesiyle İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz. Banliyö tren hattımızın devreye girmesiyle hem E-5'in hem de Tarihi Yarımada'nın trafiğinde rahatlama bekliyoruz.

Muhalefet her gün anketlerle fal açarken biz sahadayız.


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