Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Sivaslılar Buluşması Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu akşam bizleri İstanbul'da yaşayan Sivaslı Yiğidolarla buluşturanlara teşekkür ediyorum.
Bugün dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sabah önce Kartal'ta Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını icra ettik.
Banliyö tren hattının devreye girmesiyle İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz. Banliyö tren hattımızın devreye girmesiyle hem E-5'in hem de Tarihi Yarımada'nın trafiğinde rahatlama bekliyoruz.
Muhalefet her gün anketlerle fal açarken biz sahadayız.