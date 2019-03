İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuştu. Konuşmasına, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır." diyerek başlayan Erdoğan, "Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik." dedi. Mitingler yaptığı Ağrı, Muş, Van ve Adıyaman'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, Erdoğan, şöyle devam etti: "Her dört şehrimizde de bin yıllık kardeşliğimizi tekrar perçinledik. Milletimizi kamplara ayıranlara inat birliğimizi daha sıkı sıkıya tescil ettik. İnsanımızı kutuplaştıranlara inat muhabbetimizi tekrar yeniledik. Bizi bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere gerçekten bu dört vilayetten çok farklı cevaplar verdik. İradesini terör örgütüne ipotekleyen zavallılara bir kez de bu şehirlerimizden mesajlarımızı verdik. Nasıl Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de rabiamızı haykırmışsak, Muş'ta, Ağrı'da, Van'da, Adıyaman'da da hep birlikte rabiamızı tekrarladık." Kalabalıkla beraber rabiayı tekrarlayan Erdoğan, "Burada bir soru işareti var mı? Ama Bay Kemal bizim bu işaretimizden çok rahatsız olmuş. 'O birilerinin işareti' diyor. Bay Kemal, bak dikkat et. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Buna söyleyecek lafın varsa çık bunu açıkça söyle. Ülkemizi tökezletmek isteyenlerin, milletimizin sendelemesini bekleyenlere hem Muş'tan hem de Ağrı'dan esaslı bir ders verdik." diye konuştu.

"VARSIN BATILI SİYASETÇİLER GERÇEKLERİ İŞİTMEK İSTEMESİN. NETANYAHU'NUN KENDİSİNİN, OĞLUNUN AÇIKLAMALARINI DUYMADINIZ MI?" Yeni Zelanda'daki son terör eyleminin sıradan bir hadise olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bizim için bölücü örgütün, DEAŞ'ın saldırıları kadar hayati bir meseledir. Bu sorun muhalefetin yaptığı gibi kınama mesajıyla, birkaç utangaç telin cümlesiyle geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. Bizim yurt dışında 6,5 milyon civarında vatandaşımız var. Trabzon dahil, her ilimizden dünyanın 195 ülkesinde kendilerine hayat kuran bizim gurbetçilerimiz var. Yurt dışında okuyan, hocalık yapan, yatırım yapan, rızkının peşinde koşan 100 binlerce insanımız, işçimiz, gencimiz, kamu görevlimiz var. Bu tehlikeli gidiş eninde sonunda okları onlara da çevirecektir. Neo-nazi terörü en çok bu kardeşlerimizin can güvenliğini, mal güvenliğini, hak ve hürriyetlerini tehdit ediyor. Bunun için herkes boşverse de biz boş veremeyiz. Herkes sessiz, tepkisiz kalsa da biz sessiz kalamayız. Herkes görmezden, duymazdan gelse de biz görmezden gelemeyiz. Varsın İslam düşmanları rahatsız olsun. Varsın Batılı siyasetçiler gerçekleri işitmek istemesin. Netanyahu'nun kendisinin, oğlunun açıklamalarını duymadınız mı? Bunları duymayacak mıyız?" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZLE EL ELE VERİP, PAZAR GÜNÜ BİR OSMANLI TOKADINI BUNLARA YAPIŞTIRMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yerel seçimlere dair söylemlerinin yer aldığı videoyu izleterek, "Sizlere soruyorum. Tüm Türkiye'ye, dünyaya sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Ey Sezai, eğer sen böyle bir yer arıyorsan. Irak'ın kuzeyinde var, defol ortaya git. Bu adam aynı zamanda Kürt değil." dedi.

Erdoğan, "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlara yapıştırmamız lazım." dedi.

Erdoğan, "Bu oyunu beraber bozacağız. 'Çünkü Doğu'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Yahu sanki Türkiye'de bütün seçmenlerin iradesi bununu elinde. İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlara yapıştırmamız lazım. Gayretimiz çok önemli. Kardeşlerim biz sadece Kudüs, Türkistan, Balkanlar, Afrika'nın imdadına koşmuyoruz, aynı zamanda 81 vilayetimizin her birine, 82 milyonun her bir ferdine de sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Yollar, tüneller, hastaneler, banliyö hatlarıyla insanımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onun için ne diyoruz? Önce millet, önce memleket diyerek, gece gündüz koşturuyoruz. Niye biliyor musunuz? Biz Türkiye'de 600'e yakın baraj yaptık. Adam kalktı diyor ki 'Hatay'a gittim, belediye başkanına sordum, Burada baraj var mı?' Bakınız bu adamın hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Buyurun ben size delillerle konuşuyorum. Hatay'daki barajları bizzat sizlere tevsik ediyorum. Ama bu adam utanmıyor, yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok. Şimdi bir tanesini İstanbul'a adaya gösteriyor. O da herhalde eğitimini almıştır. Yalan malan her şey var. Kardeşlerim, çok ciddi bir yola gidiyoruz, sıradan bir yol değil. Burası İstanbul. Bir ilçe değil, İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil. Belediye başkanlığım döneminde deniz otobüslerinde genel müdürlük yapan, daha sonra ulaştırma bakanlığı yapan, daha sonra başbakanlık, daha sonra meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi layık gördüğümüz için İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Çünkü İstanbul bir ilçe belediyesi değil, bu bakımdan buraya gelecek bir belediye başkanıyla bizim İstanbul'u ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü İstanbul sevdamızın adıdır. Türkiye sevdamızın adıdır. İstanbul aşkımızın timsalidir. Trabzon bizim göz bebeğimizdir. Tıpkı şarkımızda olduğu gibi bizimkisi bir aşk hikayesidir. Biz, duasını bizden hiçbir zaman esirgemeyen milletimize aşığız. Biz, her seçimde bu davaya eşsiz zaferler yaşatan bu insanımıza aşığız." dedi.