Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Gittikleri yol yol değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Mevcut İsrail yönetimi bölgedeki daha da çetrefil hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Buna mutlaka dur denilmelidir. Daha fazla kan dökerek masum sivillerin tepesine daha fazla bomba yağdırarak güvenlik sağlanamaz. İsrail'in inatla gittiği yol yol değildir. Bu durum Gazze ve Filistin için olduğuna kadar Suriye için de geçerlidir.

"SURİYE SON 10 GÜNDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİME SAHNE OLMUŞTUR"

İsrail hükumeti üzerinde etki sahibi küresel güçlerin Gazze'de de barış penceresi açılması için artık inisiyatif almaları gerektiğini düşünüyoruz. Komşumuz Suriye son 10 günde büyük bir değişime sahne olmuştur.

"NEDEN İSTEKLİ OLMADIKLARINI ORTAYA KOYUYOR"

Suriye hapishanelerinden yansıyan vahşet görüntüleri, Suriye halkının neden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, ülkelerine dönmekte neden istekli olmadıklarını ortaya koyuyor. Türkiye olarak yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Kürsel ve bölgesel gelişmelerin seyri Dışişleri Bakanlığımızı daha geniş bir insan kaynağı ile takviye etmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Çağa herkesten önce ayak uydurmamız gereklidir. Dışişleri Bakanlığımız teröristler tarafından en fazla hedef alınan kurumlarımızın başında yer alıyor.

Savunma sanayii ürünlerimizdeki yerlilik oranını yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkarttık. Milli Teknoloji ürünlerimizin dost ve kardeş ülkelerin barış ve güvenliğine katkı yapması, büyükelçilerimizin çabalarıyla daha da kolaylaşacaktır.

Büyükelçilerimizin Türk dünyasının birlik, beraberlik ve entegrasyonunu güçlendirmeye öncülük etmesi önemlidir"