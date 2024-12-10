HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Gittikleri yol yol değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Gittikleri yol yol değildir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.12.2024 18:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15'inci Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, "İsrail'in inatla gittiği yol yol değildir. Bu durum Gazze ve Filistin için olduğuna kadar Suriye için de geçerlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Gittikleri yol yol değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Mevcut İsrail yönetimi bölgedeki daha da çetrefil hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Buna mutlaka dur denilmelidir. Daha fazla kan dökerek masum sivillerin tepesine daha fazla bomba yağdırarak güvenlik sağlanamaz. İsrail'in inatla gittiği yol yol değildir. Bu durum Gazze ve Filistin için olduğuna kadar Suriye için de geçerlidir.

"SURİYE SON 10 GÜNDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİME SAHNE OLMUŞTUR"

İsrail hükumeti üzerinde etki sahibi küresel güçlerin Gazze'de de barış penceresi açılması için artık inisiyatif almaları gerektiğini düşünüyoruz. Komşumuz Suriye son 10 günde büyük bir değişime sahne olmuştur.

"NEDEN İSTEKLİ OLMADIKLARINI ORTAYA KOYUYOR"

Suriye hapishanelerinden yansıyan vahşet görüntüleri, Suriye halkının neden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, ülkelerine dönmekte neden istekli olmadıklarını ortaya koyuyor. Türkiye olarak yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Kürsel ve bölgesel gelişmelerin seyri Dışişleri Bakanlığımızı daha geniş bir insan kaynağı ile takviye etmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Çağa herkesten önce ayak uydurmamız gereklidir. Dışişleri Bakanlığımız teröristler tarafından en fazla hedef alınan kurumlarımızın başında yer alıyor.

Savunma sanayii ürünlerimizdeki yerlilik oranını yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkarttık. Milli Teknoloji ürünlerimizin dost ve kardeş ülkelerin barış ve güvenliğine katkı yapması, büyükelçilerimizin çabalarıyla daha da kolaylaşacaktır.

Büyükelçilerimizin Türk dünyasının birlik, beraberlik ve entegrasyonunu güçlendirmeye öncülük etmesi önemlidir"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon canavarını Suriye'de bıraktı: 4 dürüm 6 kolaya gelen hesap dikkat çekti

Enflasyon canavarını Suriye'de bıraktı: 4 dürüm 6 kolaya gelen hesap dikkat çekti

MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'ye büyük darbe! Esad rejiminden ele geçirdiği silahla imha edildi

MİT'ten Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'ye büyük darbe! Esad rejiminden ele geçirdiği silahla imha edildi

Kalp damar cerrahının sır ölümü! Otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Kalp damar cerrahının sır ölümü! Otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.