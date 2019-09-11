Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Belediye başkanlarının görevi devrisabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından işten atmalara, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kendilerinden istediği görüntünün bu olduğunu söyledi. Çok partili hayata geçilen 1946 yılından bu yana Türkiye’deki her seçimin bir demokrasi şöleni havasında yapıldığını, Türkiye’nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’ni de aynı coşkuyla tamamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerde 30’u büyükşehir, 51’i il, 922’si ilçe, 386’sı belde olmak üzere toplam bin 389 belediye başkanının milletin teveccühü ile göreve başladığını kaydetti. Toplamda 73 bin 562 kişinin seçildiği böylesine büyük bir seçimi başarı ile neticelendirmiş olmanın demokrasinin bir zaferi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Türkiye’ye karşı yöneltilen eleştirilere verilecek en büyük cevabımız ülkemizdeki neredeyse her vatandaşımızın bir şekilde içinde yer aldığı işte bu geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin sandıktan çıkan iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır. 31 Mart seçimlerinde elde ettiğiniz başarılardan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Seçildiğiniz gün itibarıyla artık size oy versin, vermesin şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yaptığınıza, yapacağına inanıyorum. Biz de milletin teveccühü ile görev alan tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyet ve hüsnüniyet ile yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şuanda tüm bakanlarımız sizlerin sorularına cevap vermek, taleplerinizle ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere burada bizimle beraber. Bütün sorular kayda alınmak suretiyle bakanlarımız gerekli çalışmalarını yapacaklar. Aynı şekilde ilgili politika kurulu üyelerimiz de buradadır” diye konuştu.

“Milletimizin de bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim”

“Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum” diyen Erdoğan, özellikle terörle, terör örgütleri ile hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanları ile birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Erdoğan, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken tam da şuanda buradaki manzarayı ifade etmek istiyorum. Milletimizin de bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim. Nüfusumuzun dörtte 3’ü 30 büyükşehrimizde yaşıyor, sizlerde büyük şehirlerimizin yönetimini üstlenmiş belediye başkanları olarak büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyorsunuz. Belediye başkanlığından gelmiş bir siyasetçi olarak sizleri en iyi şahsımın anlayacağını düşünüyorum. 1994 yılında kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugüne kadar hep iftihar duyduğum ve ömrüm boyunca da gururla yad edeceğim bir vazife olarak baktım. Belediye başkanlığımızın ardından üstlendiğimiz başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri ile masanın her iki tarafında da bulunmuş olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin başı olma sıfatı yanında yürütmenin de temsilcisi konumuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin her biri ile şehirlerimizin sıkıntıları, beklentileri, çözüm yolları ve yatırımları konusunda yakın mesai içinde olmamızın gereğine inanıyorum. Vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki, 11 yıllık başbakanlık ve 5 yılı aşan cumhurbaşkanlığı görevlerimiz süresince hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. İzmir’den Van’a, Eskişehir’den Hatay’a, Muğla’dan Mardin’e kadar hangi şehrimizin ne tür bir yatırıma ihtiyacı varsa hepsine de alt yapısıyla, üst yapısıyla gerekli desteği verdik. Bize karşı aleni husumet içine girmeyen, nezaketi ve insani mesafeyi koruyan tüm belediye başkanları ile bu arada çalıştık. Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“Türkiye için, 81 ilimizin tamamı için iş birliği zeminini oluşturup işletmeliyiz”

Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin tüm kurumları ve meseleleri gibi büyükşehir belediyelerinin durumlarını da yakından izlediğini kaydeden Erdoğan, “Sık sık yaptığım il ziyaretleri sırasında belediyelerimizle özellikle ilgileniyor, yürütülen çalışmaları ve sıkıntıları doğrudan kaynağından tespit ediyorum. Dolayısıyla parti ayrımı olmaksızın belediyelerimizin tamamının durumunu yakından biliyoruz. Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Belediyelerin bugün içinde bulunduğu durumun sistemden de, uygulamadan da kaynaklanan sebepleri var. bu ülke 81 vilayetin tamamıyla hepimizin olduğuna göre bu sorunların tespiti ve çözüm yıllarının bulunması da tamamıyla hepinizin olduğuna göre bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması da bizlerin ortak sorumluluğudur. Genel başkanı olduğum AK Parti’nin, politika kurulumuzun, ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın bu çerçevede çeşitli hazırlıkları bulunuyor. 30 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın tespit ve teklifleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun değişikliği gerektiren konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve elbette partilerinin samimi destek vermesidir. Türkiye için, 81 ilimizin tamamı için iş birliği zeminini oluşturup işletmeliyiz. Biz ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz dönem boyunca siyasetimizin iklimini daha önceki 30 yıllık dönem boyunca içinde bulunduğu kaotik yapıdan kurtarmak için çok çaba sarf ettik. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için gerçekten samimi gayret gösterdik. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en büyük katkısı siyasetin uzlaşmaya ve kucaklaşmaya dayalı bir yapıya kalıcı bir şekilde kavuşması olacaktır. Belediye hizmetleri gibi ülkemiz nüfusunun tamamına yakınını ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğiniz ortak çaba milletimize umut verecektir. Bugünkü toplantımızın hedeflediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.