Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çalışmak kadının aile içindeki önemine ortadan kaldırmaz”

Şuranın konusu olan yerel yönetimlerin esasen kadınların en aktif elması gereken alanların başında geldiğini söyleyen Erdoğan, “İstanbul gibi şehrin belediye başkanlığını yapmış kardeşiniz olarak bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. Yerel yönetimlerin faaliyetleri doğrudan insan hayatına dokunan çalışmalardır. Kırsal kesimde insanlar hayatlarını belki bir şekilde kendileri idame ettirebilir, ancak şehirde mutlaka yerel yönetimlerin desteğine, alt yapısına, hizmetlerine ihtiyaç vardır. Nüfusun önemli bir bölümünün şehirlerde yaşamaya başladığı günümüzde belediyelerin oynadığı rol giderek artıyor. Türkiye’de yerel yönetimleri gerçek anlamda birer hizmet birimi haline getiren partimiz AK Parti’dir. Belediyeleri ve il özel idareleri kaynak, yetki ve inisiyatif bakımından güçlendirerek bugünkü düzeylerine biz kavuşturduk. Büyükşehir uygulaması ile şehirlerimize temel alt yapı hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla verilebilmesini sağladık. Yerel yönetimler alanındaki reformlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Gerek geldiğimiz seviye, gerekse hedeflediğimiz yer bakımından yerel yönetimlerle ilgili her konuda kadınlarımızın daha güçlü desteğine ihtiyacımız bulunuyor. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği, muhtarlık gibi görevlerde kadınlar ne kadar etkin olursa sorunların çözümü de o derece kolaylaşacaktır. Siyasetin ve çalışma hayatının diğer alanlarında olduğu gibi yerel yönetimlerde de kadın elinin ve zarafetinin değdiği her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkacaktır. Esasen bu dünyanın her yerinde görülebilen bir gerçektir. Sizlerin öncülüğü, liderliği ve yol göstericiliği sayesinde yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına inanıyorum. Kadın yerel yöneticiler olarak aranızda geliştireceğiniz işbirliği gücünüze güç katacaktır” şeklinde konuştu.