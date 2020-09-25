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Cumhurbaşkanı Erdoğan cami cemaatine seslendi: Birbirimizi Allah için seveceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde cemaate seslenerek "Birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami cemaatine seslendi: Birbirimizi Allah için seveceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Cuma namazının ardından cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan, Al-i İmran suresindeki "Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın." ayetinin Arapçasını okuyarak sözlerine başladı.

'BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: AA

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