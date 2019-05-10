Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Camilerin süsü cemaattir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılan bir ibadet merkezi haline dönüştürmek ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir” dedi.

Pursaklar’da Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kuşaklar ile camiler arasında yapay duvarlar örülmemesi gerektiğini söyledi. 80 dönümlük arazi üzerine inşa edilen külliyenin 15 bin cemaat kapasitesi, misafirhanesi, bedesteni, iş yerleri, 5 bin kişilik kongre ve kültür merkezi ile Ankara’ya yakışır bir eser olduğunu söyleyen Erdoğan, “Resmi açılışını yaptığımız Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi’nin ama bunun yanında Büyük Ankara Camii’nin Başkentimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Külliyenin yanındaki arsaya inşa edilecek İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin buraya çok farklı bir boyut katacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Camilerin sadece taştan, tuğladan ibaret binalar olmadığını, müminlerin tüm farklılıkları bir kenara bırakarak Hakk’ın karşısında eşitlendiği mukaddes mekanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, ”Camilerimiz birer ibadethane olmanın ötesinde mimarisi ile süslemeleri ile ismi ile medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır” şeklinde konuştu.