Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu (2)

Cansel KİRAZ-Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan saat 16:30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde yaklaşık 40 dakika incelemelerde bulundu. Erdoğan, camii inşaatında çalışan işçilerle de fotoğraf çektirdi.

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