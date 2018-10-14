Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu (2)

Cansel KİRAZ-Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan saat 16:30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde yaklaşık 40 dakika incelemelerde bulundu. Erdoğan, camii inşaatında çalışan işçilerle de fotoğraf çektirdi.
(FOTOĞRAF)
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi
Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum