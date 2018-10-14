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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:40 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16:30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çamlıca Camii'ne geldi.

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16:30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde yaklaşık 40 dakika incelemelerde bulundu. Erdoğan, camii inşaatında çalışan işçilerle de fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Camiden görüntü
-Erdoğan'ın görüntüsü
-Genel ve detaylar

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