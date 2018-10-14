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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca  Camii'nde incelemelerde bulunuyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor.

Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 16.30'da ayrılarak, yapımı devam eden Çamlıca Camii'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camideki incelemeleri sürüyor.

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Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca  Camii'nde incelemelerde bulunuyorFotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca  Camii'nde incelemelerde bulunuyor
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