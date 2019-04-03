CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAMLICA CAMİİ'NE GELDİ

Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.
Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00.00 sıralarında camiden çıkış yaptı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Erdoğan'ın konvoyu
-Camiden detaylar
Okuyucu Yorumları 0 yorum