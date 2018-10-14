Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış hazırlıklarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Çamlıca Camisi'ne geldi. Erdoğan'a, kızı Esra Albayrak ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Camide incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlarla fotoğraf da çektirdi.

