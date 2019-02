Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında

"Biz bu ülkede görevi üstlendiğimiz zaman Türkiye'nin milli geliri neydi? Şu anda Türkiye'nin milli geliri nedir? Buna baktığımız zaman nereden nereye geldiğimiz ortada. Kişi başına milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu bir ülkeyi biz, bir ara 11 bine kadar çıkarttık. Bu noktada 10 bin 602 dolar gibi bir seviyeyi yakaladık. Enflasyonda da yüzde 7'lere filan düşmüştük ama faiz oranları da yüzde 4,6'daydı. Daha sonra gezi olaylarıyla bir tırmanma söz konusu oldu, enflasyon çift haneye çıktı. Son gelinen aşamada politika faizi yüzde 24, enflasyon yüzde 20'ye düştü. Merkez Bankasının bazı açıklamaları var, Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalar var. Bu açıklamalar inşallah tahmin olmaktan öte gerçek hale bir an önce gelir. Türkiye olarak benim düşündüğüm şey şu; biz ekonomide ayakları yere sağlam basan bir ülkeyiz, hayali değiliz. Ayakları yere sağlam basan bir ülke olarak da yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarda durmak diye bir şey yok. Şu anda Borsa İstanbul ciddi manada adeta pik yaptı, yani 100'ün üzerinde, 104 falan, buralara kadar tırmandı. Bunlar önemli şeyler. Demek ki dünya gidecek yer olarak Türkiye'yi görüyor ve buraya geliyor. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız varken, şu anda ihracatımız hamdolsun 168 milyar doların üzerine çıktı. Sizde bir güç, potansiyel varsa bunu yaparsınız. Bu konudaki kararlı yükseliş devam ediyor. 2003-2017 büyüme oranı 5,9 civarındaydı. Bunu korumak veya biraz altında da olsa böyle bir durumda bile olsak, büyümenin de devam ettiğinin bir alameti farikasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 33 milyona yaklaşan işgücü arzıyla tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını bildirdi.

- "Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı"

"Hal Yasası"na ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, yasayla ilgili çalışmayı devam ettirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, üreticiyle tüketici arasındaki istasyonların maliyeti artırdığını belirtti.

Büyük şehirlerde soğutma sistemleriyle modern haller kurulmasının, ürünlerin sağlıklı şekilde halka ulaşmasını sağlayacağını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunları yaptığımız zaman bu sıkıntıları da büyük ölçüde aşacağız. Biliyoruz ki vatandaşım, tarımla uğraşan halkım, domatesi 2 liraya, 3 liraya orada satıyor, ama öbür tarafta 8 liraya, 9 liraya, 10 liraya, hatta bazen daha da yüksek fiyatla satıldığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Aracıdan, tefeciden kaynaklanıyor. Bu işi böyle sürdürmek mümkün değil. Bazı arkadaşlar belki siyasi endişeyle 'Bunu böyle düşünmeyelim, şöyledir, böyledir, filan...' Yani bunu böyle düşünmeyeceğiz ne yapacağız? Bizim görevimiz devlet olarak halkına hem sağlıklı hem daha ucuza ürün yedirmektir. Bunu bizim başarmamız şart. Bunu aynen ette de yaptılar. Ette müdahale etmek zorunda kaldık. 'İthal edeceğiz.' dedim. 'Burada üretenler ne yapacak?' Tamam da o da fırsatçılık yapmasın. Biz de yurt dışından et ithal ettik. Çünkü o ara 35-36-37 liraya kadar kıymanın fiyatı çıktı. Şimdi ise bu fiyatlar 30'un altına düştü. Yine ben arkadaşlarımıza söylüyorum. Aynen bu böyle devam ederse biz, et ithaline devam ederiz. Et ithalinde de aracılara maracılara fırsat vermeden bunu da en ideal şekilde planlamamız lazım. Bakanımız da bu konuda hassasiyet gösteriyor. Aynı şekilde tarlada ürünü hale ulaştırmak ve halden bunun satışını da en uygun fiyatlarla, en uygun imkanla, sağlıklı bir şekilde vatandaşımıza ulaştırma gayreti içinde olmamız lazım. Bu işin üzerine üzerine gidiyoruz. Kimse siyasi endişeye kapılmamalı. Hal Yasası'yla birlikte gerek marketler gerekse bakkal dükkanları vesaire ama bir de tabii çarşı pazar... Çarşı pazar da 'Markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun.' diyerek vatandaşımızı sömürmemeli."