Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur ittifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi terörist ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde İzmir'e verilen hizmetlerin çok iyi bilindiğini belirten Erdoğan, "Bunları Şebnem Hanım gayet iyi bilir. Çünkü orada uzun zaman yaşadı. O yatırımların yerel yönetimle yapılması mümkün değil." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hizmetlerin Ankara için de geçerli olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Havaalanında 20 sene önceyi düşünün. Şu andaki havalimanı gibi bir havalimanı var mıydı? Körükler falan bunların olduğu havalimanı var mıydı? Havalimanından şehre gelişte bu yollar var mıydı? Yok. Bütün bunların hepsi sağ olsun Melih Bey'in döneminde başladı. Üç gidiş, üç geliş yollar o dönemde yapıldı. Havalimanından merkeze geliş çok daha rahat oldu, kalite oldu. Bir taraftan da başkente yakışır havaya girmiş oldu."

- "İlçe belediye başkanını aday yapmak Ankaralılara saygısızlık" Erdoğan, tüm bu hizmetlerle Ankara'nın sınıf atladığını ifade ederek, "Ankara'ya şimdi bir tane ilçe belediye başkanını getirip de buraya aday olarak koymak bana göre Ankaralılara saygısızlıktır." dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Ankaralılara saygısızlık' derken ben burada ayrımcılığı asla düşünmüyorum. Çünkü Ankara birçok ilden gelen insanlarımızın yaşadığı bir vilayettir. Burada Yozgatlısı var, Çankırılısı var, Bolulusu var vesaire. Salt Ankara'da doğup Ankara büyümüş olanlar değil hepsi var. Bütün bunların yanında biz Ankara'ya rastgele bir aday değil. Dedik ki 'çok kalite bir isim.' Bu da nedir? Tecrübesiyle bu konudaki bilinciyle 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış olan 'Mehmet Özhaseki kardeşimizle girelim' dedik." Erdoğan, Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini de bir süre üstlendiğini hatırlatarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyeciliğin bir üst sınıfıdır. Bakanlığı esnasında da Mehmet Özhaseki Bey'in Ankara dışında Güneydoğu'da çok ciddi hizmetleri oldu. Çukur, kanal hepsi derlenip toparlanmasına Mehmet Bey'in öncülüğünde yaptık." diye konuştu.

Yeni yönetim sistemine geçildiğinde Mehmet Özhaseki'nin Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüttüğünü de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'Ankara'ya bu yakışır' dedik. Ankara'ya olaylara geniş açıdan bakabilecek ve Ankara'yı şu anda bulunduğu yerden çok daha ileriye taşıyabilecek bir isim olarak Mehmet Bey'i aday gösterdik. Yoksa şu anda karşısındaki adayın cürmü, her şeyi ortada. Hele hele bu senet-menet olaylarındaki çok berbat bir şey." ifadelerini kullandı. - "Bunların ortak paydası çıkar, menfaat" AK Parti'ye karşı bir araya gelenlerin ortak paydasının sadece çıkar ve menfaat ilişkisi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Düşman kim? Erdoğan düşmanlığı. İki kere iki dört. Tabii Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını adeta ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütünün ağzı ile konuşan HDP yöneticilerinin bu açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP, sözde İyi Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığın açık söylüyorum ortaklarıdır."

Kapalı kapılar ardında anlaşıp bu millete zillet olmaya gelenlere karşı Cumhur İttifakı'nın her zaman dimdik duracağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Buradan açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Cumhur ittifakı olduğu sürece bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu ve mümkün değildir. Nasıl şu anda Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bunların inlerine girdik aynı şeyi o zaman da hesabını bunlara çok ağır ödetiriz. Konuşmayı bile aslında ben zül addediyorum. O bile yanlış. Çünkü benim halkım da buna müsaade etmez." "Ama burada bir gerçek var. Mesela adam kalkıyor, diyelim ki benimle alakalı, şahsımla alakalı. Hepsi de bir tanesi hariç şu ifadeyi kullanıyor. Filanca partiye oy verenlere terörist demişim." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: "Baktık ya kadın da bu işlere bulaştı. Herhalde zemin kapmak istiyor. İşte Denizli, Aydın mitinglerinde Meral Hanım kalkıyor, Denizli'deki benim vatandaşlarıma benim 'terörist' dediğimi söylüyor, ki ben bir hafta önce oradayım. Bütün bunların benim konuşma metni içerisinde hepsi böyle bir ifade bir yerde var mı? Yok. Ben böyle bir ifade kullanırsam bu makamda durmam. Ben enayi miyim ya? Ben Cumhurun başkanı olacağım ve halkıma 'terörist' diyeceğim. Onu onlar yapabilir ama ben yapmam.

Aynı şeyi Aydın'da da yaptı. Tabii ben de hemen bunlarla ilgili davayı açtım. Bir defa vatandaşlarıma ben 'terörist' diyecek kadar vicdansız değilim. Utanmadan sıkılmadan benim HDP'ye oy verenlere 'terörist' dediğimi iddia ediyorlar. Milletin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar. Baktılar bir şey bulamadılar. Bu alçakça yalana başvurdular." - "Tüm oylara talibiz" Erdoğan, bu ülkede siyaset yapan bir isim olarak tüm oylara talip olduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Şunu söyleyeyim; biz CHP'ye oy verenin oylarına da sözde İyi Parti'ye oy verenin oylarına da, HDP'ye oy verenin oylarına da, Saadet Partisi'ne oy verenlerin oylarına da talibiz. Siyasetin gereği de bu. 40 yıldır siyasetle meşgul olan Tayyip Erdoğan böyle bir vicdansızlığı yapamaz. Biz böyle büyüdük buralara geldik. Ama bunlar tabii siyasetin içinde pişmediler, yetişmediler. Hiçbiri. Biz siyasetin içinde yetiştik. Gençlik kollarından itibaren künyelerini araştırın bakın hangisi gençlik kollarından beri bu işin içinde?"

- "Büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır" "Cumhur ittifakıyla baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi terörist ilan ettiğimi iddia ederek büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu da tutmayınca bu sefer Hanım da geldi. Kürt kardeşlerime değil de diğerine de dedi." şeklinde konuştu. "Bu iftirayı atan Akşener'in miting alanında darbe girişimi sebebiyle Feto'dan tutuklananları" kastederek, "Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste" dediğine işaret eden Erdoğan, "Bunlara Mehmetçik'in vatan savunmasında olduğunu hatırlatmak gerek. Hapiste olanlar Mehmetçik değil. Mehmetçik'e ve milletime kurşun sıkan bomba atan tanklarla üzerinden geçen teröristler. Sana teröristlerin sözcülüğünü kim verdi? Pensilvanya. Burası çok önemli." şeklinde konuştu. - "Türkiye'yi istikrarlı kararlı yolundan çevirmek olunca hepsi de bir araya gelebiliyor" Erdoğan, söz konusu Türkiye'yi istikrarlı, kararlı yolundan çevirmek olunca tüm bu çevrelerin bir araya geldiklerinin altını çizerek, şunları söyledi: