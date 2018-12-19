Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde;

Ödül vereceğimiz kültür sanat inşalarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Kültür sanat alanında yeni ve büyük adımları hep birlikte atacağız. Türkiye’nin son bir asrı siyasi ve sosyal alanlar yanında Kültür ve Sanat alanında da büyük kırılmalar yaşanan dönemi ifade ediyor.

Bize göre kültür tıpkı toprak gibi tıpkı bayrak gibi tıpkı para gibi bir milletin bağımsızlığım sembollerinden biridir.

Günümüzde kültür endüstrisi öyle bir yere geldi ki dünyada tesir etmediği yer kalmadı.

Türkiye maalesef eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kaydedememiştir.

Devlete düşen görev bireylerin bu gayreti ortaya koyabilecekleri iklimi tesis etmektir.

Dilimiz öylesine büyük bir değişme uğramıştır ki dedeler torunlarının anlayamaz hale gelmiştir. Giyim kuşamdan her alana karşı bu durumlara şahit oluyoruz. Atalar yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Bize düşen görev medeniyetimizin üç tasavvurunun kendi tarihimizde kendi geçmişimizde aramak yeniden yorumlamak ve geleceğe uyarlamaktır.

Milli marşımız Çanakkale şiiri Mehmet Akif merhumun ismini tarihe altın harflerle kazımıştır.

