Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ Amerika'da yargılanan birisi değil şu anda. Yargılanan birisi olmadığı halde FETÖ'yü, ülkemizde onunla ilgili bu kadar verilmiş kararlar varken, onunla ilgili 85 klasör dosyası gönderdik. Bunlar ortada. Sadece bir deport edecek. Gönder dostluğumuzu görelim. Müttefiklerimiz maalesef gerekli adımları atmıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana yanındaki generallerin sürekli değiştiğini belirten Erdoğan, bu değişimlerin bir şeyi ortaya koyduğunu, burada yönetici olarak kalabilmenin kolay bir iş olmadığını gösterdiğini söyledi. Trump'ın özel sektörden gelmesinin önemli olduğunu, zamanı geldiğinde şirket mantığıyla yönettiğini ifade eden Erdoğan, kendisinin de özel sektörü bildiğini dile getirdi. Erdoğan, "Trump yönetimi Suriye'den çekilme konusunda kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor. Diğer taraftan Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını yakından takip edeceğimizi en başından beri hep konuşuyoruz, söylüyoruz. Niye? Kendi planlarımızı hayata geçirme noktasında bunu kullanmakta da kararlıyız. 911 kilometre sınır var ve bu sınırın herhangi bir tehdide açık olmaması lazım. Burası bizim için bir terör koridoru olarak hep kullanıldı. O tür ifadeler kullanıldı." diye konuştu.

Kobani döneminde eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisini arayarak "Kobani'de bize yardımcı olun, oradaki Kürtleri kurtaralım. Aksi taktirde 24 saatte bu insanlar yok edilecek." dediğini belirten Erdoğan, kendisinin de Obama'ya "Niye yok edilsin. Bizim kapımız her zaman açık o ayrı mesele ama sizin güvenceniz varken, bizim güvencemiz varken niye yok edilsin." dediğini söyledi. Erdoğan, sonrasında ise ABD'nin oradakilere helikopterlerle silah desteği vererek orada adeta bir terör örgütü oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Silahları mühimmatlarıyla beraber hepsini daha sonra tespit ettik. Sonunda ne oldu? 300 bine yakın Kobani halkı Türkiye'ye göç etmek durumunda kaldı. Onları da korumamıza aldık. Onların büyük bir kısmı hala ülkemizde, bizim güvencemiz altında. Bir de kalkıyorlar utanmadan, sıkılmadan 'Türkiye Kürtlere düşmanlık ediyor.' Bu nasıl düşmanlıktır ya. Kobani'den gelenler şu anda Türkiye'de yaşıyor. Türkiye onlara her türlü güvenceyi vermiş, her türlü korumayı yapıyor. Bize 'Böyle böyle Kürtlere olumsuz yaklaşımlarınız varmış.' Elinize, dilinize dursun ya. Bilmeden bunları nasıl söylüyorsunuz, nasıl konuşuyorsunuz. Bizim derdimiz terör örgütleriyle. Biz teröristlere karşıyız. Kürtler benim vatandaşımdır, kardeşimdir. Benim partimin içerisinde sayısal olarak ciddi oranda Kürt vatandaşlarım vardır. Ayırmak diye bir şey olmaz."

- FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, maalesef Amerika'nın hala samimi davranmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Biz onlara karşı her türlü samimiyetimizi şu ana kadar gösterdik. Terör örgütlerinden gelenler vardı 12, 13 tane. Biz bu teröristleri bizden istedikleri zaman, El-Kaide'den vesaire, bunları kendilerine verdik. En son aramızda çok ciddi bir sıkıntı konusu olan Evanjelik Papaz Brunson konusunda da yargımız burayı iyi niyetle ele almak suretiyle, adli kontrol değil de tahliye kararı çıktı. Tahliye kararıyla gönderildi. Bunlar karşısında FETÖ Amerika'da yargılanan birisi değil şu anda. Yargılanan birisi olmadığı halde FETÖ'yü, ülkemizde onunla ilgili bu kadar verilmiş kararlar varken, onunla ilgili 85 klasör dosyası gönderdik. Bunlar ortada. Sadece bir deport edecek. Gönder dostluğumuzu görelim. Ondan sonra bakıyorsunuz, zaman zaman 'Filancayı da gönderin.' Kusura bakmasınlar. Bu bizim aramızdaki gerginliği artırıyor. Orada bu yaklaşım, bu anlayış olunca bizde arka arkaya soru işaretleri doğmaya başlıyor. Bu soru işaretlerine halkım cevap aradığı gibi biz de cevap arıyoruz. İçeride bunların köklerini kuruttuk. Kurutmaya devam ediyoruz. Daha bitmedi. Bu virüs öyle yaygın ki tam bir metastaz yapmış. Biz diğer kısımları da çökerteceğiz. Müttefiklerimiz maalesef gerekli adımları atmıyor. Atmasın."

Erdoğan, gereken adımlar atılarak jandarma, polis, asker, nerede varlarsa FETÖ'nün üzerine gidildiğini ifade ederek, bu dönemde de seçim arifesinde hepsinin değişik yerlerden palazlandığını, mahkemelerde de daha önce söylediklerini inkar ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek." dedi. FETÖ'cü emniyet müdürünün kaçmaya yeltendiğini, yine BoraJetin patronunun yanındaki bir kişinin de kaçmak üzereyken yakalandığını dile getiren Erdoğan, bu işi yakın takipte tutmaya devam edeceklerini anlattı. - Cemal Kaşıkçı cinayeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada elde edilen bütün belge, bilgileri A'dan Z'ye vermediklerini ifade ederek, gelenlere önce bu operasyon esnasında nelerin olduğunu dinlettiklerini, bazılarının bundan bir şeyler çıkardığını ama bazılarının da "Siz ne çıkaracaksınız." diye hala beklediğini anlattı. Turkuaz Grubuna, bu konuda ortaya konulan eserlerle ilgili teşekkür eden Erdoğan, eserlerin sadece Türkçe değil, İngilizce ve Arapça olarak yayınlanacağını söyledi.

Erdoğan, bunun belki de binlerce, 10 binlerce yayınlanması gerekeceğini vurgulayarak, "Oradaki bütün belgeler, bilgiler hakikatler hele hele o kronolojik yapı, dünyada inanıyorum ki o ilgilenen mahfilleri, birinci derecede yazılı, görsel medya, sosyal medya bununla çok ilgilenecekler, bunlar ilgilendikçe Suudi Arabistan'ın göreceksiniz tutuşması farklı olacak. Hele hele Birleşmiş Milletler son atılan adımlarla, onların ortaya koydukları çok önemli. Bundan da öte bir şey daha var. CIA bu konuda bütün ağırlığını buna koymuş değil. Biz Amerika'dan bu konuda çok şey bekliyoruz. Amerika buraya varlığını, ağırlığını koyması lazım. Yani Suudi Arabistan'la olan ikili ilişkiler göz önüne alınarak eğer Cemal Kaşıkçı gibi bir düşünce insanı, bir kalemşör bir tarafa atılabiliyorsa, bugün tandırda yakıldı gibi şeyler de ortaya çıktı. Bu katlanılır bir şey değil." şeklinde konuştu. Erdoğan, Amerika'nın bir taraftan "Ben dünyada demokrasi, adalet adına varım." dediğini dile getirerek, "Nasıl bir adalet bu, nasıl bir demokrasi. Öbür tarafta Suudiler rahatsız olduklarını ortaya koyuyorlar. Dürüst olalım, açık olalım. Bir Müslüman, kalkıp da bir Müslüman vatandaşına, bırak Müslüman olmayana böyle bir şeyi yapabilir mi?" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğuna nikah işlemleri için belgelerini getirdiğini, dışarıda da nişanlısının beklediğini, sonrasında da kaybolduğunu anımsatan Erdoğan, daha sonra ise çıktığına ilişkin yalan açıklamalar yapıldığını anlattı. Erdoğan, 2 uçakla 15 kişinin Türkiye'ye geldiğini, ses kayıtlarında çok açık ve net şekilde "Ben kesmeyi iyi bilirim." dediğini, bu kişinin sonradan da adli tıpçı olduğunun anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bunlar bu kadar açık ortadayken daha neyi gizleyeceksin. Bu mızrak çuvala sığmaz. Dolayısıyla hala Suudi Arabistan yargılamanın neticelerini açıklamış değil. 'Yargılıyoruz, yargılayacağız.' Tamam yargıla o zaman. Cezasını da açıkla. Herkes rahatlasın ama böyle bir şey henüz söz konusu değil. Bizim cevaplanmasını istediğimiz sorular çok açık, net. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Yerli iş birlikçi diyorsunuz. Kim bu yerli iş birlikçiler? Çok açık, net. Çıkın ortaya konuşun. Talimatı kim verdi? Bu 15 kişi bunu bilmemesi mümkün mü? Bunun failleri bu 15'in içinde. 15 de kendilerine talimatı kimin verdiğini biliyor. Bir başka konu olsa Suudi Arabistan bunları nasıl konuşturur. Bunları çok iyi biliriz."