Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

O günden bugüne Harbiye Kongre Merkezi'nin sürekli faaliyet halinde olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürekli uluslararası, ulusal toplantılar olsun. Bunun dışında yine değişik yerlerde bizimle beraber herhangi bir etkinliğe gelen kim olursa olsun, Türkiye'nin en popüler sanatçıları her zaman bu tiplerden maalesef sözlü hakaretlere uğramışlardır. İşte ana muhalefetin başındaki zat, kullandığı ifadeye baksana, 'Bu adam, adamlar' falan, bunu kullanıyor. Biz bu sanatçılarımızla nereye gittik? Hanım erkek hep beraber Afrin mücadelesinin yapıldığı dönemde Mehmetçiğimize bir moral aşılayalım diye Genelkurmay Başkanım olsun, kuvvet komutanlarımız olsun hep beraber oraya gittik ve onlarla birlikte orada şöyle bir el ele, kol kola olduk, resimler çektirdik. Bu arada da Sayın Tatlıses başta olmak üzere orada az önce söylendiği gibi Yaylaları, vesaireleri söylemek suretiyle hem askerimize orada ayrı bir coşku aşılama imkanı oldu hem de o dayanışma ruhunu... Bunlar tabii ilk defa yapılmıyor. Bunlar geçmişte sanatçıların her zaman Mehmetçikle moral günleri adı altında buluşmaları olurdu. O moral günleriyle Mehmet güç, kuvvet bulur. Bazı şeylerini unuturdu. Bizim yaptığımız da buydu. Bunu yaptık. Tabii Bay Kemal'in bu tür şeylerden haberi yok. Bu ancak yaşamakla oluyor ve ben tabii sanatçılarımıza yapılan bu saygısızlık, hakaretlerden dolayı da hakikaten her zaman söylemişimdir onlar adına devamlı üzüntülerimi dile getirmişimdir. Ama kim ne derse desin sanatçı zaten sanatıyla, bir defa kendisine olan muhabbeti her zaman kazanacaktır ve biz de her zaman onların yanındayız. Nitekim bu son sinema yasasıyla ilgili attığımız adım da bunun bir emaresidir. Şunu bir defa bilmemiz lazım, bu nefret dili hiçbir zaman kazanamaz, bunu bileceğiz. Tahammülsüzlük, zaten bizim değerlerimize de uygun değil. Onlar istedikleri kadar tahammülsüzlük göstersinler. Şunu bilmemiz lazım, mahalle baskısı nerede ve nasıl yaşanıyor, herkesin çok iyi görmesi lazım. Şu anda benim milletim de işte bu mahalle baskısının nerelerden geldiğini, nasıl olduğunu görmek suretiyle de 31 Mart'ı buna göre değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum."