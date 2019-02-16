Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satış merkezlerinin sadece 31 Mart seçimleriyle alakalı olmadığını belirterek, "31 Mart seçiminden sonra da bu yaptığımız müdahale olumlu bir şekilde devam ederse, ne ala biz çekiliriz. Ama devam etmezse o zaman bu önemli bu iki (TESKOMB ve TESK) kuruluşla masaya otururuz, onlarla beraber planlamalarımız yaparız. Şu anda ön çalışmalarımız var. Yola ondan sonra o şekilde devam ederiz ve ürün çeşitlemesine de girmek suretiyle." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tanzim satış merkezlerinde kuyruklar oluşmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, iki tür kuyruk olduğunu, birincisinin yokluk kuyruğu, ikincisinin de varlık kuyruğu olduğunu söyledi. CHP iktidarlarında yokluk kuyruklarının yaşandığını ifade eden Erdoğan, benzin, yağ kuyruklarının bulunduğu, kuyruğa girildikten bir gün sonraya benzin alındığını, yine yağ kuyruklarının da aynı şekilde olduğunu anlattı. Erdoğan, şimdi ise attıkları adımla varlık kuyruğu oluştuğunu vurgulayarak, vatandaşın ne ararsa şu çadırlarda olduğunu, ucuzluk bulunduğunu, vatandaşın da hükümetten memnuniyetini buralarda dile getirdiğini söyledi.

Vatandaşın dilinin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Ama vatandaşın gittiği yerlerle hiç alakası olmayanlar ise neyin sesidir diye bunu duymuyor. Biz sessiz yığınların sesiyiz. Kimsesizlerin kimsesiyiz. Bu anlayışla buna girdik, kararı bu şekilde kabinede aldık. Dedik ki arkadaşlar 'Bu işin artık tek çıkışı var, bu işi biz yapacağız ve nasıl yaptıklarını görsünler.' Bu bütün ülkemize yayılacak. Seçim sonrası hiçbir şey olmayacak. Tam aksine, her şey yerli yerine oturdu, biz çekiliriz. Oturmadı, biz bunu ürün ve şehirlerimiz dahil yaygınlaştırarak devam ettiririz. Tek hedef. Biz bu milletin dertlisiyiz ve milletimize en uygun kalite, en ucuz ürünü getirip dağıtacağız." şeklinde konuştu. Erdoğan, TESKOMB ve TESK ile bakanların bir araya geleceğini dile getirerek, bunu geçen gün yapılan toplantıda açıkladığını, bir araya gelmek suretiyle adım atılacağını, "Zincir marketlerdeki sıkıntılarınızı el ele verin çözümünüzü ortaya koyun, biz de devlet olarak sizin yanınızda olalım ve bu adımı atalım." dediğini anlattı.

Devlet bu işe girer iddiası içinde olmadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Ama devletin bu yolla bir müdahale hakkı var. Bunu yapar. Nedir o? Devlet halkının sıkıntıların yaşandığı dönemde yanında olduğunu göstermesi lazım. Hemen hükümete teşekkür ediyor (vatandaş). Niye? Yanında olduğu için. Şu anda yoldayız. Olay sadece 31 Mart seçimleriyle alakalı değildir. 31 Mart seçiminden sonra da bu yaptığımız müdahale olumlu bir şekilde devam ederse, ne ala biz çekiliriz. Ama devam etmezse o zaman bu önemli bu iki kuruluşla masaya otururuz, onlarla beraber planlamalarımız yaparız. Şu anda ön çalışmalarımız var. Yola ondan sonra o şekilde devam ederiz ve ürün çeşitlemesine de girmek suretiyle." - Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle "zillet" kendisinin söylemiyle "illet" ittifakı olduğunu söyledi. Bu ittifakın, AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden kendilerine göre bir yapılanmada olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"94'ten bu yana AK Parti'yi çökertememenin, 94'ten bu yana yerel yönetimde AK Partiyi alt edememenin bu bir neticesidir. Çok daha farklı bir şey mi olacak. Ben inanıyorum ki halkım Cumhur İttifakı'na sahip çıkacak. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu inşa edelim dedik. Yenikapı ruhu inşa edelim derken cuma akşamına kadar Bay Kemal gelmeyeceğini bildirdi. Öyle baskılar yapıldı ki kendisine içeriden ve dışarıdan Yenikapıya katılmayı son anda kabul etti. Bir müddet geçti, Yenikapı ruhu artık yoktur demeye başladı. Çok fazla geçmedi. Ama biz Cumhur İttifakı'nın temellerini o gün atmış olduk. O günden sonra ilişkilerimiz parlamento, parlamento dışı çok daha farklı bir şekilde gelişti. Böylece MHP ile girdiğimiz bu süreçte, 24 Haziran olsun, ondan sonraki süreç olsun bunu devam ettiriyoruz. Pazara kadar değil mezara kadar, temennim odur ki bu Cumhur İttifakı'nı inşallah devam ettiririz diyoruz." Erdoğan, Bahçeli ile ikili ilişkileri olsun, görevlendirilenlerin bu noktadaki çalışmalarının Cumhur İttifakı'nı güçlü kılmada önemli imkanlar sunduğunu belirterek, "İlk etapta Sayın Bahçeli ile ortak mitingler de inşallah yapacağız. Çok sayıda belki olmayacak ama çok çok önemli bazı illerde bunu inşallah yapacağız. Bunlar da bizim bu konudaki yan yana samimiyetimizi ileriye taşıması bakımından çok önemli." dedi.

- "MHP ile azami müştereklerimiz var" AK Parti'yle MHP'nin azami müşterekleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Yani bizim müşterek yanlarımız aramızda çok farklıdır. Geçmişten bugüne ve geleceğe. Ben şimdi soruyorum. Ey benim sevgili milletim, acaba bu CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, bu dörtlünün bırakın azami müştereğini acaba asgari müşterekleri var mı? Yani en az şu konuda müşterek yanları vardır diyebileceğiniz var mı? Örneğin Saadet Partisi ile HDP arasında böyle bir birliktelik olabilir mi? Veya İYİ Parti ile HDP arasında olabilir mi? CHP ile HDP arasında müşterekler olabilir, orada da İYİ Parti ile onların arasında böyle bir müşterek yanların fazla olduğuna ihtimal vermiyorum fakat bunlar basit menfaatler uğruna terör örgütünün başındakileri bile savunur hale geldiler. Örneğin Edirne'deki yatan kişiyle ilgili. Bu kişi bir defa terörist başını savunan, bunun yanında Diyarbakır'da 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan kişidir. Bu kişi adeta suça davet çıkarmıştır. Bunun neticesinde de şu andaki konumdadır. İki de bir bakıyorsunuz İmralı'nın anıtını dikmekten bahsediyor. Neyin anıtını dikiyorsun ya. Bu bölücü terör örgütünün başı, bu ülkede her tarafı bunlar kan gölüne çevirmişler. Sözcüleri utanmadan, sıkılmadan konuşuyor. Dediği ne? Domates, biber, patlıcanla ilgili olarak ben bir benzetme yaptım. Ben mermi domatestir demedim, öbür tarafta patlıcandır, demedim. Ya bizim imkanlarımız var. Biz bu imkanları nerede kullanıyoruz, teröriste karşı kullanıyoruz. Onların tabii bu ağrına gidiyor."