Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimsenin kentsel dönüşümü karşısına almaması lazım. Biz bunu muhakkak uygulayacağız. Bunun başka çıkışı yok." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ucuz taksitlerle 50 bin konut yapımına ilişkin değerlendirmesinde, düşük ücretle 2+1 daireler şeklinde daha çok yapay mimari ile "zemin artı üç" ya da "zemin artı dört" şeklinde binaların yapılacağını aktaran Erdoğan, mimari özelliklerinin de yerel olacağını dile getirdi. Bu konutlarda zemin etüdlerinin çok iyi yapılmak suretiyle depreme dayanıklılık ön kaydıyla inşaatların yapılacağını belirten Erdoğan, "Türkiye'de bir defa riskli yapılar gerçeği var." dedi. Mitingin birinde halka "Size adeta yalvarıyorum, ne olur gelin bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için, tüm kira bedellerinizi ödemek suretiyle buraları yıkalım, yaptıktan sonra yine sizi buralarda iskan edelim." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ama bize bu konuda yardımcı olacaksınız. Bu işi sadece devletten beklemeyin. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, böyle acılar yaşamamak, örneğin Kartal'da olduğu gibi, buralara yönelik bir düzenleme yapmak artık bir gerekliliktir. Burada kimsenin kentsel dönüşümü karşısına almaması lazım. Biz bunu muhakkak uygulayacağız. Bunun başka çıkışı yok." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ vasıtasıyla hazırladığı projelerin çok güzel olduğunu vurgulayan Erdoğan, 50 bin konutlu projenin de başta İstanbul olmak üzere değişik yerlerde olacağını, vatandaşlarla birlikte bütün paydaşların bu fırsatı ranta çevirmeden konuya yaklaşması gerektiğini ifade etti. Ödeme imkanının da çok kolay olduğunun altını çizen Erdoğan, 15, 20 yıl vadelerin bulunduğunu anlattı. Taksitlerin 336 lira, 700 lira dolayında olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Adeta kira öder gibi taksit ödeyeceksin ama süreye bak, 15-20 yıl. Huzur içinde olacaksın, korku telaş içerisinde burada kalmayacaksın. Bir de mahalle esaslı, aile mefhumunu gözeten bir anlayış burada hakim, bizde şu anda kaybolan... Dikey mimaride oturan aileler, birbirlerini tanımıyor, ölüp gitse haberleri yok. Ama yatay mimaride bir defa toprağa yakınsın, mahalle kültürü orada var. Düzenlemede de binalar birbiriyle adeta böyle o mahalle esaslı olduğu için, yani okulu, camisi, alışveriş yeri hepsi orada mevcut ve birbirleriyle komşuluk hukukunu çok daha rahat ve gerçekten güçlü bir şekilde geliştirecekler ve böylece de TOKİ'nin yeni projesi hayata geçtiği anda çok farklı bir ses getirecek diye ben buna inanıyorum."

- "Ben bu alanda da yerliye, milliye inanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolla ilgili bir soruyu yanıtlarken, futbol izlemeye kampanya dolayısıyla çok vakit bulamadığını bildirdi. Erdoğan, Şenol Güneş'in Milli Takımın başına gelmesine sevindiğini ve kendisini tebrik ettiğini aktardı. Türkiye'nin Şenol Güneş'le dünya üçüncülüğünü kazandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Böyle bir başarısı da var ve işin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı yine başarılarla dolu bir teknik adamımız. Ben bu alanda da doğrusu yerliye, milliye inanıyorum. Şu anda Şenol Bey bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden. Tabii ki Lucescu ile bir şey yapıldı onu da bir kenara koymamak lazım. Bir gençleşme olayı söz konusu oldu. Ama bu konuda ben Şenol Bey'in zaten genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Zaten bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. Bunlarla birlikte şöyle iyi bir başlangıç, bir deplasman, bir içeride olmak üzere inşallah yapılırsa ben inanıyorum ki arkasıda bunun iyi gelecektir. Böylece iyi bir başlangıç, iyi bir sınav, Milli Takımımızın heyecanını da Avrupa Şampiyonasında geleceğe taşıyacaktır."