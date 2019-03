Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

Erdoğan, gelenekçilik ve modernitenin ortasının bulunmasının en isabetli yol olacağını düşündüğünü anlatarak, tekdüze modernitenin de tekdüze gelenekçiliğin de doğru olmadığını söyledi.

Her ikisinin ortası bulunduğunda isabetli bir karar verilmiş olacağını dile getiren Erdoğan, "Modern mimariden alacaklarımız var ama geleneksel mimariden de alacağımız var. Mesela yaptığımız yatırımlarda her zaman arkadaşlarıma tavsiyem odur. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde biz her ikisini de kullandık. Hatta üçünü de kullandık. Bizde şimdi Selçuklu mimarisi var, Osmanlı mimarisi var ve bir de modern mimari var. Yani üçünün sentezidir bizim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Üçünü de orada bulursunuz. Niye? Bize bakan bizim ecdadımızı orada görsün aynı zamanda şu anki yapıyı da görsün ve gelenler de dünyanın en ileri ülkeleri girdikleri zaman görünce diyorlar ki 'Bu çizgilerle siz neyi ifade ediyorsunuz?' Hepsi de takdirleriyle ayrılıyorlar. Bizim orta yolu bulmamız her zaman için en isabetli olandır. Tekdüze bir yere kapılıp gitmenin yanlış olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.