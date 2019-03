Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

Seçimden sonra ABD'ye bir ziyaretinin söz konusu olup olmayacağı ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye bir ziyarette bulunup bulunmayacağı sorulan Erdoğan, "Aramızda bunlar hep olumlu olarak geçti. Geçti ama şu an itibarıyla seçim bitince Sayın Trump daha önce verdiği sözü yerine getirir mi bilmiyorum. Biz de durumları değerlendiririz gitmemiz gerekiyorsa, çünkü önümüzde çok ziyaret etmemiz gereken yerler var. Bize ziyaret planlayan ülkeler var. Hepsiyle dışişleri bunların değerlendirmesini yapıyor. Çünkü biz Ankara'ya kapalı bir hükümet değiliz." dedi.

"Burada rahmetli Demirel bir yanlışın içerisine düştü. Erken emeklilikle bu ülkede adeta bir çift ücret anlayışı geldi. Düşünün 38 yaşında bir insanın emekli edilmesi demek, hem o insana saygısızlık, hakarettir, hem de bu devletin hazinesine, kasasına. Çünkü bu insan 38 yaşında emekli olduğu zaman boş mu durur? Ne yapacak? Gidip kendisi bir yerde bir iş bulacak. Oradan da bir ücret alacak. Çift maaşla çalışacak. Şu anda dünyada başta İskandinav ülkeleri olmak üzere, artık onlar erken emekliliği yapan ülkeler olmasına rağmen, şimdi onlar 60-65 üzerine çıktılar. Daha da geliştiriyorlar ve emekliliği oralarda 70'e doğru taşıyorlar. Böyle bir durumun olduğu dünyada şimdi bizde bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor? Muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek ne için erken emeklilik diyoruz? Çalışıyorsun, çalıştığın yerde çalışmana devam et. Maaşın sürekli zaten orada artıyor, artmaya devam edecektir. Boşta kalmaktansa orada çalış. Ne için ayrılmayı, ne için emekli olmayı düşünüyorsun?"

Videodaki sorulara ilişkin konuşan Erdoğan, "Burada şimdi vatandaşa bazı yerlerde demek ki biz bazı şeyleri anlatamıyoruz. Şu anda tarımda çiftçiye verdiğimiz destekler noktasında bizim iktidarımıza kadar hiçbir iktidar bizim verdiğimiz destekleri tarımda vermemiştir. Burada mazot desteğinden tutunuz, bütün diğer ayni, nakdi desteklere varıncaya kadar hep verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bunları ben meydanlarda konuştuğum zaman her ilde ne kadar o ile destek verdiğimizi zaten açıklıyorduk. Şu ana kadar büyükşehirler dahil." diye konuştu.

2019'un ilk 3 ayında dünya sermaye piyasalarından ülkemize 11 milyar dolar finansman geldi. Bu her ülkede olabilecek bir şey değil. Bu konjonktür de bu önemli bir gelişme. Tabii bunu çekemeyen o manipülatif güçlerin seçim arefesinde kalkıp da devreye girerek hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası finans çevrelerinin algısını bozmaya çalıştıkları ortaya çıkıyor. Seçimleri başarılı bir şekilde atlatınca, ekonomide ilave güçlü adımlarla yatırımcı algısını iyileşmesine ve zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Türkiye'nin artık pozitif ayrışmasına odaklanacağız. Yalnız şunu söyleyeyim. Biz yerel seçime gitmiyoruz. Şu anda bizim önümüzde 4,5 yılımız var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kabinemle beraber biz buna herhangi bir tereddüde fırsat vermeden üzerine gideceğiz."

Erdoğan, "Ama birileri de çıkıyor bu sefer Sayın Hisarcıklıoğlu'nu tehdit ediyor. 'Siz hükümetin mensubu musunuz?' vesaire gibi." diyerek, şöyle devam etti:

"Onlara da hesap soracağız. Ne istedik biz ondan? İstihdama katkısını. Odalar ve Borsalar Birliğinin görevi ne? Bu ülkede yatırıma destek, üretime destek. Burada istihdamda yardımcı olmasından daha güzel, daha kolay ne olabilir. Sen böyle bir siyasi yaklaşımı nasıl yapabilirsin? Onun da hesabını uzaktan soracağız. Künye, münye elimizde. Çünkü bu vatanı seven bir insan bunu söyleyemez. Bu hepimizin ortak derdi ya. Sen de bir yerde bulunacaksın ve oradan terbiyesizce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanına tehdit sallayacaksın. 'Sen bu hükümetin bir mensubu musun?' veya 'Odalar ve Borsalar Birliği bu hükümetin bir mensubu mu?' Biz dayanışma içerisinde çalışacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir sıkıntısı olduğu zaman çaldığı kapı neresi? Hükümet, Cumhurbaşkanı. Bunlarla yılda biz kaç kere bir araya geliyoruz. Şu anda ülkede eğer herhangi bir konuda bir sıkıntı varsa, yapabilecekleri bir şeyler varsa onları ben sadece TOBB'dan değil, her kurumdan isterim, her kurumun desteğini beklerim. Bu da milletim adına benim en tabii hakkımdır."