Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Gerçekten sadece Irak'ta meydana gelen bu olay değil bölge şu anda çok çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Orta Doğu adeta kaynıyor. ABD - İran gerginliği çeşitliği vukuatlar üzerinden dönemsel olarak tırmanmıştır. İtidalli hareket edilmesi gerekiyor. Batı ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen ABD - İran gerginliğinin arzu edilen şekilde çözüme kavuşturulması mümkün olamadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

