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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Gerçekten sadece Irak'ta meydana gelen bu olay değil bölge şu anda çok çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Orta Doğu adeta kaynıyor. ABD - İran gerginliği çeşitliği vukuatlar üzerinden dönemsel olarak tırmanmıştır. İtidalli hareket edilmesi gerekiyor. Batı ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen ABD - İran gerginliğinin arzu edilen şekilde çözüme kavuşturulması mümkün olamadı.

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