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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'yi kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'ye tebrik telgrafı gönderdi.

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Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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