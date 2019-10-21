Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'yi kutladı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015fikta\u015f Jimnastik Kulub\u00fc Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na se\u00e7ilen Ahmet Nur \u00c7ebi'yi kutlad\u0131.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u00c7ebi'ye tebrik telgraf\u0131 g\u00f6nderdi.PARTNER D\u00fcnyan\u0131n en s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 yerleriHakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa \u0130stanbul Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc oldu\u00c7anakkale'de tarihi topun yan\u0131ndaki \u015f\u00fcpheli valiz, bo\u015f \u00e7\u0131kt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum