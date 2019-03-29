Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekmeköy'de konuştu

Gökhan ÇELİK-Güven USTA /İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Çekmeköy, sularıyla bahçeleriyle, bağlarıyla gerçekten tabiat harikası bir yer. Bundan 25 yıl öncesi Çekmeköy'ünü hatırlıyorum. O günleri sizler de hatırlıyorsunuz. Yol deseniz, yol yok. Kışın çamurdan, yazın tozdan topraktan geçilmez. Kaldırım zaten hiç yok. Alt yapı hak getire. Üst yapıyı söylemiyorum bile. Derme çatma direklerle gelen elektrik, su. Birkaç köy bakkalı. Birkaç saatte bir gelen otobüs dışında Buraya İstanbul'a ait bir yerleşim yeri demeye bin şahit isterdi. O günlerden bugünlere geldik." dedi.

"ÖNCE ONLAR BİR DEFA BELEDİYEYİ NASIL YÖNETECEKLER ONU ÖĞRENSİNLER"

Erdoğan, "Büyümek önemlidir. Ama asıl önemlisi nasıl büyüdüğünüz, nereye doğru büyüdüğünüzdür. CHP ne yapmış? Çıkmışlar ekonomiyi konuşuyorlar. Belediyeler gelipte Türkiye'nin ekonomisini mi düzeltecek? Belediyelerin ekonomiyi düzeltmek gibi bir imkanı, gücü var mı? Önce onlar bir defa belediyeyi nasıl yönetecekler onu öğrensinler. Bunların birçoğu maaş ödeyemez. Türkiye'nin ekonomisi bizim elimizde. Türkiye hükümetinin elinde. Bizi mahalli seçimle aldatmak istediler. Bunun içinde ekonomik kur, faiz, enflasyon. Ne alakası var bunun bununla? Ama vatandaşımı aldatmak istiyorlar. Dertleri bu. Tutmadı. Şimdi yeni raporlar veriyorlar. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz" diye konuştu.