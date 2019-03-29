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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekmeköy'de konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Güven USTA /İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de düzenlenen mitinge katıldı.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA /İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Çekmeköy, sularıyla bahçeleriyle, bağlarıyla gerçekten tabiat harikası bir yer. Bundan 25 yıl öncesi Çekmeköy'ünü hatırlıyorum. O günleri sizler de hatırlıyorsunuz. Yol deseniz, yol yok. Kışın çamurdan, yazın tozdan topraktan geçilmez. Kaldırım zaten hiç yok. Alt yapı hak getire. Üst yapıyı söylemiyorum bile. Derme çatma direklerle gelen elektrik, su. Birkaç köy bakkalı. Birkaç saatte bir gelen otobüs dışında Buraya İstanbul'a ait bir yerleşim yeri demeye bin şahit isterdi. O günlerden bugünlere geldik." dedi.

"ÖNCE ONLAR BİR DEFA BELEDİYEYİ NASIL YÖNETECEKLER ONU ÖĞRENSİNLER"

Erdoğan, "Büyümek önemlidir. Ama asıl önemlisi nasıl büyüdüğünüz, nereye doğru büyüdüğünüzdür. CHP ne yapmış? Çıkmışlar ekonomiyi konuşuyorlar. Belediyeler gelipte Türkiye'nin ekonomisini mi düzeltecek? Belediyelerin ekonomiyi düzeltmek gibi bir imkanı, gücü var mı? Önce onlar bir defa belediyeyi nasıl yönetecekler onu öğrensinler. Bunların birçoğu maaş ödeyemez. Türkiye'nin ekonomisi bizim elimizde. Türkiye hükümetinin elinde. Bizi mahalli seçimle aldatmak istediler. Bunun içinde ekonomik kur, faiz, enflasyon. Ne alakası var bunun bununla? Ama vatandaşımı aldatmak istiyorlar. Dertleri bu. Tutmadı. Şimdi yeni raporlar veriyorlar. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ GEÇMİŞLE MUKAYESE EDİLEMEYECEK YATIRIMLARLA, HİZMETLERLE TANIŞTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye'yi İstanbul'u ve Çekmeköy'ü demokraside ve ekonomide hak ettiği seviyeye getirmek için gece gündüz çalıştık. Her alanda ülkemizi geçmişle mukayese edilemeyecek yatırımlarla, hizmetlerle tanıştırdık. Önümüzdeki dönemde hem ülkemize hem şehrimize daha büyük hizmetler getirmek için projelerimizle, programlarımızla hazırlıklarımız tamam." diye konuştu.

"BU MİLLETİ HEP ALDATTINIZ"

Erdoğan, "Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Ülkemizin önünü kesmek isteyenler Pazar gününü bir hesaplaşma, bir rövanş arenasına bir intikam zeminine dönüştürmeye çalışıyorlar. Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Ne diyor, 'İntikam günüdür.' Ya beyni sulanmış. Akıl git, gel yapıyor. Kendine gel. Terbiyesiz. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların intikamını mı alacaksın? Ondan sonra bir de açıklamalar yapıyor. 'Benim oyum filancadan yana.' Kimden yana olursa olsun. Siz hayatınız boyunca bu ülkede taş üstüne taş koyamadınız. Bu milleti hep aldattınız. Hep darbelerden yana oldunuz. Ama şimdi hala utanmadan bunları konuşuyorsunuz. Bizimle hizmette yarışamadılar." ifadelerini kullandı.

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