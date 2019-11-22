Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (5)

'BÜYÜKBAŞTA 4 KAT, KÜÇÜKBAŞTA 2,1 KAT ARTIŞ '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındır'ın ardından yerel seçimlerde AK Parti'li Saliha Özçınar'ın kazandığı Kiraz ilçesini ziyaret etti. Burada otobüsün üzerinden halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan hizmetlere değinerek, "Genç çifti noktasında 79 projeyle 2 milyon 370 bin TL yine Kiraz ilçemize aktardık. Kırsal kalkınma noktasında hibede 4 milyon TL aktarmış bulunuyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta yaklaşık 4 kat artışla 100 bin baş hayvana ulaştık. Küçükbaş hayvancılıkta ise 2,1 kat artışla 33 bin küçükbaşa ulaştık. Süt üretiminde 336 bin ton süte ulaştık. Orman ve suda 66 milyon TL yatırım yaptık ve iki adet baraj sulamada 4 bin 990 dekar araziyi şu anda sular hale geldik. Dere ıslahına gelince 9 adet dere ıslahı yaptık. 513 bin 500 fidan diktik" diye konuştu.

'BAY KEMAL, DOMATESİ GEL KİRAZ'DAN AL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

​"Jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesine de kuracağız. Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik, topraksız seralar jeotermal enerjiyle kurutma tesislerini de kuracağız. Bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 16 bin TL'den 4 bin TL'ye düşecek, bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz. Bay Kemal diyor ya, 'domates yok'. Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al. 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kiraz Belediyesi tarafından işletilen Haliller ve Çatak Göleti sulama şebekesinin ön ödemeli katlı sayaç takılmasına 2020 yılında başlayacaklarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kiraz'da 10 köye içme suyu amacıyla kuyu açıyoruz. Mersindere, Karaburç, Çayağazı, Uğurlu ve İğdeli'de içme suyu kuyularını açtık. Altınoluk'ta çalışmalarımız devam ediyor. Hisarköy, Sarıkaya, Tekbıçaklar ve Umurcalı'da birer içme suyu kuyusu açacağız" dedi.

'KİRAZ'A HAYVAN BARINAĞI KAZANDIRIYORUZ'

Erdoğan,Kiraz Suludere göletinin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına başlandığını belirterek, "Kiraz çayı ıslah projesinde 6,5 kilometre ıslah çalışması yaparak projenin ilk aşamasını tamamladık. Kiraz Suludere göletinin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına devam ediyoruz. 2020'de buna başlayacağız. Doğancalar köyü ve 280 dekar arazinin taşkın kontrolü için proje çalışmalarına devam ediyoruz, çalışmaların tamamlanmasına müteakip inşaatı yatırım programına alacağız. Özellikle doğa koruma amaçlı olarak Kiraz'da bir park da gerçekleştireceğiz. Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Belediye Başkanımız tarafından talep edilen hayvan barınağı için gerekli görüşmeler yapıldı. Arazi temin edilmesine müteakip Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından çalışmalara başlayacağız. Kiraz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak bir müjde veriyorum. Hisar ve Umurcalı Mahallesi'nde 400 dekar alanda mera ıslah çalışması başlatacağız" diye konuştu.

'İZMİRLİLERİ SEVİYORUZ, KORKU DEĞİL HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'

Bütün bu adımlarla Kiraz'ın artık farklı bir döneme girdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Eğitimden sağlığa; ulaşımdan spora kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla nasıl ki İzmir'i geliştirip büyüttüysek inşallah Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki pek çok projeyi bakanlıklarımızın üstlenmesini temin ederek İzmir halkının hizmetlere mahrum kalmamasını sağladık. Çünkü biz İzmir'i, İzmirlileri seviyoruz. Bunun için de istismar veya korku siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz ama gel gör ki İzmir Büyükşehir Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Kiraz kendi hamuruyla yoğruluyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Bütün bu adımları atarken bundan sonraki süreçte de müjdeleri sizlere verdim ama unutmayın; hiçbir zaman biz Kiraz'dan ayrı kalmayacağız."

'SURİYE ORDUSU, MEHMETÇİĞİMİZE GÖRE 20 KAT DAHA FAZLA ŞEHİT VERDİ'

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neleri yaptığımızı takip ediyorsunuz değil mi? Teröre prim verdik mi? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri ne hale getirdiğimizi görüyorsunuz değil mi? Ne dedik, 'onlar kaçacak, biz kovalayacağız.' Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik. Bunlar Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler. Kurabildiler mi? Şu anda bir yerlerden bunlara gelen silahlar var. 33 bin TIR ve bunların depoladıkları yerleri bulduk, onları oradan şimdi topluyoruz. Türk milletinin, Mehmetçik'imizin ne olduğunu daha iyi tanıyacaklar. Suriye ordusu, Mehmetçik'imize göre 20 kat daha fazla şehit verdi ama hep bir oldular, beraber oldular. Şehadete birlikte yürüdüler. Benim Kiraz'dan bir ricam var; bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birbirimizi menfaat için değil Allah için seveceğiz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Abaza'sı ayrımı yok. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik ve bizi bölemeyecekler" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından burada da halka çay paketlerinden verdi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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