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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü tüm detayları ile açıklarken, MHP lideri Bahçeli'nin 'ittifak bitti' çıkışıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrenci Andı ile ilgili tartışmalara ilişkin "İstiklal Marşı'ndan başka and tanımıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Grup toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Gönül sınırlarımız içindeki soydaşlarımızla olan ilişkilerimizi asırlar sonra tekrar olması gereken düzeye çıkarıyoruz. Bu irtibatı her geçen gün daha da sıklaştırarak güvenli bir ortak gelecek inşasını kesintisiz sürdüreceğiz.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ NASIL İŞLENDİ;?

Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Cemal Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül Cuma günü saat 11:50'de konsolosluğa gidiyor. Kaşıkçı'nın bu ziyaretinin ekibe haber verildiği anlaşılıyor. Bir planlama çalışmaya başlıyor. Görevlilerden bazılarının acele ile ülkelerine gitmeleri, hazırlık çalışmalarının orada yapıldığına işaret ediyor. 1 Ekim'de 16:30'da operasyondan bir gün önce, 3 kişilik bir ekip tarifeli seferler İstanbul'a inip otele yerleşiyor sonra başkonsolosluğa gidiyor. 3 kişilik ikinci ekip yine İstanbul'a gelip otele yerleşiyor. 9 kişilik 3. ekip ise bir başka otele hareket ediyor. 15 kişiden oluşan bu ekip sabah 09:50 ile 11:00 arasında başkonsoloslukta buluşuyor. Kameradaki hard disk önce sökülüyor. Aynı gün erken saatlerde Londra'dan İstanbul'a dönen Kaşıkçı saat 13:08'de binaya giriyor.

Emniyet ve istihbarat derinlemesine araştırmaya başlarken savcılığımız da soruşturma açıyor. Derinleştikçe çok ilginç bilgilere ulaşılıyor. Cinayetin olduğu günün arifesinde 15 Suudi güvenlikçi, adli tıpçının ülkemize geldiği görülüyor. Şahıslar akşam Türkiye'yi terk ediyor. Kıyafeti, gözlüğü ve sakalıyla Kaşıkçı'ya benzetilmeye çalışılan kişinin gece yarısı Riyad'a hareket ettiği belirleniyor. Suudi yönetimi 4 Ekim'de iddiaları reddediyor, hatta başkonsolos 6 Ekim'de Reuters muhabirini davet ederek lakayt bir havada kendini savunmaya çalışıyor. Emniyet ve istihbarat birimlerimiz çalışmalarını yürüterek yeni belgeler çıkarmaya gayret ediyor. Dışişlerimiz de muhataplarıyla görüştü.

Bazı şeyleri sormak, cevaplarını aramak zorundayız. Bu olay İstanbul'da oluyor. Sorumluluk makamındayız. Öyleyse bunu sorgulamak hakkımız. Sis bulutu ortadan kalktıkça diğer ülkeler de harekete geçti. Biz de sessiz kalmayacağımızı ,her türlü adımı atacağımızı ifade ettik. Hiç kimseyi zan altında bırakmamak için soruşturmanın sonucunu bekledik.

Suudi Arabistan Kralıyla yaptığım görüşmede meseleyi anlattım. Olayı araştırmak üzere kendisinin gönderdiği heyetle yaptığım görüşmeyi ve ortak çalışma grubu oluşturmada mutabık kaldık. Kralın talimatıyla, ekiplerimiz konsoloslukta çeşitli incelemeler yaptı. Konsolosun kifayetsizliğiyle bir takım şeyler söyledim. Başkonsolos 1 gün sonra görevinden alındı ve ülkesine döndü.

'TRUMP İLE MUTABIK KALDIK'

18 Ekim'de başkonsolosluk binasında inceleme yapıldı. 19 Ekim'de Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etti. Yönetim adına yapılan açıklamada arbede sırasında öldüğü söylendi. Aynı gün Kral ile bir telefon görüşmesi daha yaptık. Olaya karıştığı belirtilen 18 kişinin tutuklandığını bana ifade etti. Verilen listedeki kişilerin olaya karıştıkları tespit edildi. Bu gelişmeler cinayetin kabul edilmesi bakımından önemlidir. 21 Ekim'de Trump ile kapsamlı bir görüşme yaparak, olayın aydınlatılması konusunda mutabık kaldık.

'GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Türkiye olarak bu süreci devlet ciddiyeti, uluslararası hukuka göre yönettik. Ülkemizi karalamak için çeşitli medyada yoğun bir kampanya yürütüldü. Bu suikast girişimleri bizi gerçekleri arama çalışmalarından geri koyamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindedir. Viyana Sözleşmesi de böyle bir vahşi cinayetin soruşturulmasını diplomatik dokunulmazlık zırhının altına gizlenmesine izin veremez. Biz gereğini yerine getireceğiz.

Cemal Kaşıkçı'nın dünya çapında tanınan bir gazeteci olması bize uluslararası bir sorumluluk da yüklüyor. İnsanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak Türkiye bu meselenin takipçidir. Ortaya çıkan bilgi ve deliller, Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Bu cinayet insanlığın vicdanını yaralayacaktır.

'BU YERLİ İŞBİRLİKÇİ KİM?'

Suudi Arabistan yönetiminden bundan sonra meselenin tüm sorumlularını ortaya çıkarmalarını ve hukuk üzerinde gereken cezalara çarptırılmalarını bekliyoruz. Planlı olduğuna dair güçlü emareler bulunuyor. Bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almışlardır? Başkonsolosluk binası günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet ortadayken ondan tutursız açıklamama niye yapıldı? Cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa, bu yerli işbirlikçi kimdir?

Suudi Arabistan'da çağrımdır. Cinayetle ilgili sorumluların yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

AK Parti ve MHP iki ayrı siyasi partidir. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik ve ant konusunda farklı görüşlere sahibiz. MHP ile verimli bir ittifak örneği sergiledik. Parti yönetimleri olarak milletimizin sesine kulak verdik. 2 ayrı siyasi parti her konuda aynı çizgiyi takip edemez. Biz, Cumhur İttifakı'na verdiğimiz önem sebebi ile bu farklılıkları yapıcı bir dil ile ifade etmeye çalıştık

Biz kalkıpta uyuşturucu baronlarıyla torbacılık yapanları bir araya getirmeyi anlamak mümkün değil. Biz baronlarıyla da torbacılarıyla da mücadele ettik. Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletimize sesleniyorum: Allah aşkına bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? 'Efendim aldatılmıl' Ne demk aldatılmış? Bunlar 6-7 yaşında çocuk mu? Uyuşturucu satıcılarına, katillere, hırsızlara mı kader mahkumu diyeceğiz?

Aynı şekilde emeklilikte yaşa takılanlar diye ifade edilen meslede de kaldıramayacağımız bir yük karşımıza çıktı.

BAHÇELİ'YE BEKİR BOZDAĞ YANITI

Bu ifadeleri bir genel başkana yakıştıramadım. Kusura bakma benim bakanımın arkasında tamamiyen bizler varız. Buna yol arakadışımı feda edemem, bunu bilin. Benim yol arkadaşımın ırkçılıkla alakası yoktur. Kökeni Kürt olabilir. Niye hedef saptırıyoruz? Üstelik bu bakanımızın ne hizmetler yaptığının en yakın şahidi bizleriz. Hiçbir arakadaşımızın hakarete uğramsına tehdit edilmesine göz yumamamyız.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli TBMM

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
ne ittifak ne başka birşey sen bu yola tek çıktın moralini bozma reis biz her türlü yanındayız durmak yola devam
Suudlar senin evine gelmiş, cinayet işlemiş. sen de benle ilgisi yok diye açıklamaya çalışıyorsun. Bravo
konsolasluk senin evin degil suudi topragi oluyor ...
@sarp_asar_1977 benim toprağımın üstünde konsolosluk binası kuruyor nasıl oluyorsa suudiinın toprağı oluyor kafirrrr
Kral hazretleri öyle mi neden izin verdiniz başkonsolosun ülkeden çıkmasına şüpheli sıfatı bulanan bir kişiyi hangi akla hizmet izin verdiniz cumhurbaşkanı hazretleri
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