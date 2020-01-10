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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından bir vatandaşın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camide cemaate seslenerek, “Cumanız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Erdoğan, ardından camide Azize Acar isimli vatandaşın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acar’ın tabutuna omuz verdi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
büyük çamlıca camii Recep Tayyip Erdoğan

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