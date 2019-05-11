CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILIYOR (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane eski Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze törenine katılıyor. Kağıthane Cengiz Topel Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Cenaze töreninde Fazlı Kılıç taziyeleri kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın gelişi
- Camiden görüntüler
- Detaylar
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