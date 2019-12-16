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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Harun UYANIK/ İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı, Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı burada protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan buradan İsviçre'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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